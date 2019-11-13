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西班牙国王首次正式访问古巴

2019年11月13日13:19  来源：新华网
 

　　新华社哈瓦那11月12日电（记者朱婉君）西班牙国王费利佩六世12日起开始对古巴进行为期3天的正式访问。他是历史上首位正式访问古巴的西班牙国王。

　　当天，古巴国家主席迪亚斯-卡内尔与费利佩六世在首都哈瓦那举行会谈，并共同见证签署两国2019年至2022年合作框架协议，以促进双方在各领域对话与合作。

　　迪亚斯-卡内尔会谈后在社交媒体推特上表示，两国将在历史文化纽带基础上持续促进双边友好关系。西班牙驻古巴大使胡安·费尔南德斯此前接受古巴媒体采访时表示，费利佩六世访问古巴传递出两国关系正常化的讯息，此次访问是“积极且有必要的”。

　　费利佩六世此次访问古巴适逢哈瓦那迎来建城500周年。古巴曾是西班牙在拉丁美洲的最后一个殖民地。1898年，美国对西班牙战争胜利后占领古巴，古巴脱离西班牙近400年的殖民统治。1902年，美扶植成立“古巴共和国”。1959年1月，古巴革命推翻亲美独裁政权，美国政府随即对古采取敌视政策。上世纪90年代，费利佩六世的父亲、前国王胡安·卡洛斯一世曾希望正式访问古巴，但因时任西班牙首相阿斯纳尔推动欧盟对古巴采取“共同立场”导致古西关系恶化，仅在1999年赴古参加伊比利亚美洲国家首脑会议，并在退位后于2016年到古巴参加菲德尔·卡斯特罗的葬礼。

　　目前，西班牙是古巴重要贸易伙伴，两国在旅游、金融等30多个领域开展合作。去年11月，西班牙首相桑切斯访问古巴，两国签署建立永久性对话机制、推动两国文化领域合作等两份谅解备忘录。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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