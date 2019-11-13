世知组织报告称全球创新活动国际化程度日益提高

新华社日内瓦11月12日电（记者刘曲）世界知识产权组织12日发布2019年版《世界知识产权报告》，称全球创新合作更趋国际化，同时在地域上也向几个热点国家集中。

报告分析了几十年来数百万份专利和科学出版记录，结果显示，全球创新活动呈现出合作日益紧密、更加国际化的特点。比如，在本世纪初，所有科学论文中的64%由科学家以团队形式完成，所有专利中的54%由发明人团队获得；到2015年以后，这两项比例分别增至近88%和68%。而随着技术解决方案日渐复杂，需要更多、专业性更强的研究人员队伍，因此由不同国家两名或更多研究人员共同开展的科学合作份额从1998年的15%增至2017年的26%。

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐表示，当今的创新格局在全球范围内紧密关联，面对共同的全球挑战，各经济体必须在追求创新方面保持开放。

报告中说，创新活动地点也越来越向中国、美国等5个国家的大城市热点地区集中。2015年至2017年间，中国、德国、日本、韩国、美国这5个国家的约30个大城市热点地区占据了专利总量的69%和科学活动的48%。

另外，报告还探讨了汽车自动驾驶和农业生物技术两个正在发生剧变的领域。数据表明，虽然部分传统汽车制造商及其供应商仍处于自动驾驶汽车创新的最前沿，但一些非汽车制造商如谷歌及其自动驾驶汽车子公司“出行新方式”在专利数量上已后来居上，开始领先于部分传统制造商。同时，柏林、洛杉矶等几个以信息技术为中心的热点地区虽然传统上并不是汽车创新中心，但在自动驾驶领域的地位日益凸显。

农业生物技术领域的科学论文中，中国、德国、日本、韩国、美国超过55%；该领域所有专利中，这五国份额超过80%。与其他创新领域相比，这一领域创新活动的地域分布更为广泛，遍及非洲、拉丁美洲和亚洲。

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