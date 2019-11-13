第六届中白青年创新论坛开幕

新华社明斯克11月12日电（记者魏忠杰 李佳）第六届中白青年创新论坛“新地平线－2019”12日在白俄罗斯首都明斯克开幕，吸引了中白两国10多所高校的约250名在校学生和青年科研人员参加。

在为期两天的论坛上，与会者将分别推介各自在材料学、机械制造、冶金学、生物力学、医学、信息技术、自动化、土木工程及建筑工业等领域的创意和项目。

中国驻白俄罗斯大使崔启明表示，近年来中白两国政府间教育科技合作不断深化，青少年之间的交流与互动日益频繁。连续举办6次的中白青年创新论坛为两国青年学生提供了学术探讨的机会，成为两国学生交流的平台。

白俄罗斯国立技术大学副校长阿列克谢耶夫表示，中白青年创新论坛自开始举办以来吸引着越来越多的人参与，论坛讨论的话题也越来越广泛，吸引着包括中白工业园入园企业在内的越来越多科技创新企业的关注，希望这一论坛的举办有助于为增进两国科技合作输送人才。

中白青年创新论坛由白俄罗斯国立技术大学科技孔子学院发起，与中国东北大学和白俄罗斯国立技术大学共同举办。该论坛自2014年以来每年举行一次，旨在推动中白两国大学生及青年学者之间科研成果的研发与商业化合作。论坛得到中白两国政府科技和教育部门、科研机构及高校等单位的大力支持。

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