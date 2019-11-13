巴西媒体：金砖会晤将强化中巴在金砖机制下关系

人民网讯 据巴西通讯社12日报道，中国国家主席习近平当地时间12日晚抵达巴西利亚，出席即将在那里举行的金砖国家领导人第十一次会晤。报道援引中国政府的表态，称习近平此次出访“将为中希关系和中欧关系发展注入新动力，为深化金砖国家伙伴关系、完善全球治理增添新动能”。

在巴西期间，习近平将与金砖国家领导人举行会晤，并签署多项合作协议。巴通社强调，习主席此行是在巴西总统博索纳罗访华后不到一个月内进行的，旨在加强两国交流，政治互信以及扩大多领域的合作。

博索纳罗访华期间，双方签署了多份谅解备忘录，涉及政治、科技、教育、经贸、能源和农业。博索纳罗在中国期间表示，中国是巴西最大的贸易伙伴，希望加强与中国的经贸关系，并拓展其它领域的合作，“巴西需要中国，中国也需要巴西”。

巴通社称，中国目前是巴西最大的贸易伙伴，同时也是巴西主要的投资来源国之一，特别是基础设施和能源方面。

另据巴西“Exame”网站12日报道，巴西本周将举办金砖国家领导人会晤，博索纳罗总统将利用这个机会进一步加强中巴两国的关系。

位于里约的金砖研究中心研究员费尔南德斯认为，博索纳罗总统在对华关系上比较务实，愿意在经贸合作与投资方面向中国敞开大门。（编译 鲁扬）

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