上合组织秘书长诺罗夫：成员国将构建统一过境系统

人民网北京11月13日电 （记者 邓洁）上海合作组织秘书长诺罗夫12日在北京举行记者见面会，总结了塔什干举行的上合组织成员国政府首脑理事会会议的成果。诺罗夫指出，会议确定了新版《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》。

秘书长介绍，上合组织成员国政府首脑理事会会议上批准了12项决议， 并签署了两份文件，其中最重要成果是通过了《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》。文件确定了2035年前上合组织框架内的重要合作方向，包括贸易投资、银行和金融合作、交通物流、工业、数字化、农业、能源、创新、区域发展、教育、旅游和生态领域。

上合组织成员国政府首脑在本次会议上通过了 《上合组织成员国铁路部门协作构想》，制定了铁路运输领域的合作计划。 秘书长强调，“这是上合成员国融入国际链和创造交输物流领域的增值服务的最重要机制。”

诺罗夫介绍， 会议期间还签署了《上合组织成员国海关关于过境系统一体化合作的备忘录》。各成员国海关在上合空间内构建统一过境系统的实质性工作已经启动。 此举将有助于简化海关过境手续，加快上合组织区域内货物通关效率。

此外，各国政府首脑通过了关于起草建立综合运输管理系统政府间框架协议的决议。

诺罗夫表示，会议发表的联合公报强调，应进一步加强设施、贸易、资金、人文、数字、能源等领域互联互通，在欧亚地区构建广泛、开放、互利、共赢、平等的合作空间，保障可靠安全和可持续发展。

公报指出， 各代表团团长指出，继续加强互联互通领域合作，鼓励交通创新和高效技术应用，发展多式联运物流中心和公路、铁路等各类交通运输，建设现代化交通基础设施十分重要。各代表团支持俄方于2020年上半年举行上合组织成员国交通部长会议。

诺罗夫介绍，上合组织成员国政府首脑(总理)理事会下次会议将于2020年在印度举行。

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