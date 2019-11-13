国际人口与发展大会25周年纪念峰会在内罗毕开幕

新华社内罗毕11月12日电（记者储信艳 杨臻）国际人口与发展大会25周年纪念峰会12日在肯尼亚首都内罗毕开幕，与会代表将讨论艾滋病防治、女童保护、生育健康、人口老龄化等多项议题。

本次峰会为期三天，由肯尼亚政府、丹麦政府和联合国人口基金会共同举办。7000余名来自世界各地的代表参会。

肯尼亚总统肯雅塔在开幕式上说，对女性生殖健康的投资对于减少孕产妇死亡和促进可持续发展至关重要，“我们必须增加用于女性生殖健康服务的财政投入，同时利用研究、技术和创新取得更好的成果”。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德表示，各国政府和多边贷款机构应将妇女和女童的生殖健康权利置于可持续发展计划的核心。她说：“获得负担得起且有效的现代避孕药具是实现性别平等、消除贫困以及实现和平、包容和稳定的关键。”

丹麦王储妃玛丽说，各国政府必须重视女童的教育，使她们拥有职业技能从而尽量避免受到早孕和不安全堕胎等的伤害。

联合国人口基金会执行主任纳塔利娅·卡内姆在开幕式上呼吁世界各国努力实现1994年开罗国际人口与发展大会《行动纲领》的愿景。

中国国家卫生健康委员会副主任于学军率团参会，作大会一般性发言，并出席“加强南南和三方合作，推动实现国际人口与发展大会《行动纲领》”主题会议。

1994年，国际人口与发展大会在开罗举行，会议通过了《1994年人口与发展开罗文件》，即《行动纲领》。

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