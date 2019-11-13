中国孵化培训志愿服务组织和志愿服务管理人才

人民网讯 13日在京举行的“志愿服务品牌建设研讨会暨全国志愿服务管理人才培养计划”研讨会上，为加强志愿服务组织管理、提升志愿者服务水平，规范志愿服务项目运营，中华志愿者协会、中民社会救助研究院计划未来三年内联合孵化100家志愿服务组织，培训1000名志愿服务管理人才，推动我国志愿服务事业制度化、规范化、常态化健康快速发展。

中华志愿者协会副秘书长刘红尘在致辞中说，截至2019年10月底，我国实名注册的志愿者总数为1.35亿人，服务时间总数达到16.7亿小时，志愿服务组织总数67.42万个，志愿项目总数304.06万个，如果按照我国最低平均工资每小时16元计算，全国志愿者为社会创造了267.2亿元的经济价值。他说，根据志愿服务事业发展需要，今后三年，“中志协”、“中民院”将联合培育、孵化志愿服务组织和志愿服务管理人才，助力我国志愿服务与公益慈善事业发展。

中民社会救助研究院院长王治坤在主旨发言中说，我国的救助与扶贫对象都属于社会弱势群体，需要志愿者的关爱和帮助，志愿服务组织要以扶贫济困为重点领域，积极开展志愿服务活动，这些“雪中送炭”志愿服务更有价值和意义。

中华志愿者协会会长兼秘书长宋志强说，协会在敬老助残、扶贫攻坚、环境保护等志愿服务领域，创建了“暖心工程”、“寸草心助老工程”、“孤星计划”、“水晶宝贝公益助孕计划”、“指南针共同成长”、“为EYE放手”等一批优秀志愿服务品牌项目，为人民办好事、办实事。志愿者和志愿服务组织，成为加强和创新社会治理、保障和改善民生事业的重要力量。

中华志愿者协会还成立了“志愿关爱”、“家庭教育”、“健康扶贫”等3个公益项目管委会，以及6家“志愿服务实训基地”，为我国志愿服务持续健康发展增添新动力。

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