新华社北京11月13日电 专访：我愿继续在中国推广“巴西功夫”——访巴西柔术和格斗教练梅内塞斯

新华社记者田睿

“我的偶像李小龙让我走上了习武之路，现在我又在中国教‘巴西功夫’，真是太不可思议了！”在中国任教的巴西柔术和综合格斗运动（MMA）“金牌”教练鲁伊·梅内塞斯日前在北京接受新华社记者采访时说。

在中国执教十多年来，梅内塞斯共指导了约80名职业运动员。回忆起自己习武的开始，梅内塞斯说，这源于自己12岁时对李小龙电影的痴迷，为此，他专门在家乡里约热内卢学了半年武术。“李小龙对所有格斗术和器械都持开放态度，练过螳螂拳、少林拳、双截棍……看了李小龙的电影，我觉得他是当之无愧的传奇。”

梅内塞斯说：“我并不是个例，事实上，李小龙点燃了我们这代人对中国功夫的热情，很多人因为看了他的电影去练中国功夫。”

梅内塞斯之后追随创始巴西柔术的格雷西家族，从22岁开始练习巴西柔术。3年后，他加入大名鼎鼎的卡尔森·格雷西战队，37岁时，他的老师小卡尔森·格雷西为他授予黑带。

巴西柔术起源于日本柔道和传统柔术，自20世纪以来逐渐自成一派，现是综合格斗运动的重要种类之一。

2008年，梅内塞斯来到中国任教，他的学生包括中国大陆第一个巴西柔术黑带获得者、第一位征战终极格斗冠军赛（UFC）的中国人张铁泉。最令梅内塞斯印象深刻的，是2011年陪张铁泉第一次参加UFC的经历。“铁泉用‘断头台’技术将一名美国老将降服。那是难忘的一天。”

张铁泉在UFC擂台上首次亮相并获胜，填补了中国在UFC比赛上的空白。这场比赛也见证了二人深厚的师徒情谊。“我准备参加第一场UFC比赛时，教练的亲弟弟去世了，但他没有回巴西，而是一直陪着我训练参赛。”张铁泉在北京接受记者采访时回忆说。

2016年，梅内塞斯的授业恩师小卡尔森·格雷西来北京做巴西柔术讲座。“这是一个很难得的机会，在老师的见证下，我把中国大陆第一条柔术黑带授予了我的徒弟张铁泉。”梅内塞斯说。

“我的学员身体情况各异……我要做的只是教给他们技术，他们可以自己决定训练方案。”梅内塞斯说。

除了张铁泉，梅内塞斯的其他学生：李景亮、闫晓楠、姚志奎、王赛、杨建平等人也都代表中国站上了UFC的擂台。这对于中国的综合格斗运动来说，是一个巨大的进步。

开放的训练理念造就了学员们各具特色的格斗风格，也帮助中国运动员在近5年迅速跻身世界级选手之列。融合了巴西柔术的技战术特点，当进入地面缠斗的时候，中国选手降服对手的成功率提高了不少。

张铁泉说：“鲁伊从不要求我们掌握所有柔术技巧，因为一些适合我的技术并不适合其他人使用。只要掌握好简单实用又适合自己的技术，就可以在比赛中游刃有余了。”

经过十多年的“拓荒”，梅内塞斯惊喜地发现，他再也不是一个人在奋斗。目前约有100名巴西黑带柔术教练在中国执教。

“中国给了我生活中的全部：中国学生、中国冠军，还有我的中国朋友们……我很愿意继续在中国推广巴西柔术，也希望巴中之间的体育合作以及双边关系能够越来越好。”梅内塞斯说。

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