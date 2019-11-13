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埃尔多安访美前 美媒曝亲土武装攻击平民

2019年11月13日09:34  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿11月12日电 （记者李志伟）《华尔街日报》网站11月12日报道称，美军无人机上月从叙利亚拍回的视频显示，亲土耳其的武装分子在叙利亚北部有4起攻击平民的事件。

这一新闻在土耳其总统埃尔多安访美前一天爆出，时机敏感。埃尔多安将于13日访问白宫，并与美国总统特朗普举行会晤，随后举行联合记者会。这是特朗普上任以来埃尔多安第二次访美。此次会晤将牵动叙利亚乃至中东局势的走向。

美国总统国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩在哥伦比亚广播公司(CBS)表示，美国政府对此表示极其关注，土方应认真对待。“美国不会支持这样的事情，我们很清晰地向土方表明了态度。”

从10月9日土耳其军队在土叙边境开展军事行动以来，美土关系急转直下，此次特朗普与埃尔多安的会晤能否缓和美土关系，成为人们关注的焦点。

10月14日，美国政府对土耳其三名政府高官实施制裁。10月29日，土耳其国庆日之际，美国国会众议院通过两份决议：将土耳其前身奥斯曼帝国对亚美尼亚人的屠杀定性为“种族灭绝”，并批准对土耳其的制裁草案。埃尔多安访美计划搁置。11月6日，特朗普与埃尔多安通电话后，才又决定13日在华盛顿进行会晤。在这一背景下，“亲土耳其武装力量的战争罪”成为美方向土耳其施压的又一题目。

目前，美国对土耳其在叙利亚的军事行动，以及土耳其购买俄罗斯S-400型防空导弹系统感到不满。

奥布莱恩表示，美国对土耳其购买俄罗斯S-400型防空导弹系统“非常不安”，土耳其如果不放弃，将面临《以制裁反击美国敌人法》制裁，制裁将获得美国国会两党压倒性支持。

面对美国制裁，土耳其总统埃尔多安强硬回应，土耳其不会因为美国的不合理要求而放弃购买S-400，因为这是土耳其的主权问题，他国无权干涉。与此同时，土耳其外交部长恰武什奥卢也对美国进行反击，他说，土耳其还会向俄罗斯购买新一批S-400。

此次埃尔多安访问美国，还将与北约秘书长斯托尔滕贝格会晤。 

(责编：秦白雪(实习生)、刘洁妍)
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