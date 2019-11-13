土耳其向欧洲遣返“伊斯兰国”人员 原籍国不愿收

土耳其内政部11日说，土方已经启动遣返程序，打算把数千名拥有欧洲国家和美国国籍的“伊斯兰国”武装人员送回原籍国。

土耳其内政部一名发言人说，土方11日驱逐一名美国籍武装人员和另一名德国籍武装人员，但没说把二人驱逐到哪个国家。

土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢上周说，土方11日启动遣返程序，把这些武装人员遣返回原籍国，不管这些国家是否已经剥夺他们的国籍。

上述发言人还说，土方将在今后几天陆续驱逐另外23名“伊斯兰国”外籍武装人员，其中包括丹麦人、爱尔兰人、法国人和德国人。

这名发言人说：“我们已经完成对在叙利亚被俘武装人员的国籍确认，完成90%的审讯，并且已经通知相关国家。”

土耳其10月初对叙利亚北部发动越境打击，引发外界对于库尔德武装关押的数千名“伊斯兰国”俘虏去向的担忧。土方声称会“接管”这些俘虏并敦促有关国家“领人”。

欧洲国家不愿意接收，正商议把这些外籍武装人员转移到伊拉克关押审讯。为“甩锅”，英国、丹麦、德国等国取消了一些武装人员及其家人的国籍。

土耳其国家电视台11日报道，土方打算把大约2500名“伊斯兰国”武装人员遣返回国，他们的原籍国大多是欧洲国家。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)