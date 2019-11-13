阿联酋拟在明年初推原油期货 中东力争石油定价权

阿拉伯联合酋长国阿布扎比国家石油公司11日宣布，已与多国石油巨头达成合作协议，拟2020年初正式在全球推出新的原油期货。

市场分析师认为，中东国家多次尝试推出原油期货，争夺在全球原油市场的定价权，但挑战被视作全球定价基准的两大现有原油期货难度不小。

【雄心勃勃】

阿联酋石油国务大臣、阿布扎比国家石油公司首席执行官苏尔坦·贾比尔11日出席一年一度的阿布扎比国际原油展览会开幕式，正式宣布名为“穆尔班”的原油期货计划。

美国消费者新闻与商业频道报道，依据审批程序，这项原油期货将于2020年初在美国洲际交易所推出，已确定合作伙伴包括英国石油、英荷壳牌、法国道达尔、荷兰维多石油公司等。

原油分析师史蒂芬·布伦诺克说，与沙特等其他中东产油国的期货定价不同，当前阿联酋出口原油主要采用回溯定价机制，交易价格在交货后仍会根据成本变化等因素调整。新的期货有利于买家提前锁定价格，对冲潜在风险。

消息人士告诉路透社记者，阿布扎比国家石油公司有意取消原油出口限制，允许在国际市场的二次销售，扫除“穆尔班”期货成为全球原油定价基准的关键障碍。

阿联酋是石油输出国组织（欧佩克）第三大产油国，日产量超过300万桶，多数由阿布扎比国家石油公司出产，对亚洲国家出口居多。阿联酋打算2020年实现原油日产量400万桶。

【挑战不小】

在一些市场分析师看来，阿联酋推出原油期货有多重考量。

一方面，利用海湾局势紧张的契机，提升阿联酋原油吸引力。路透社报道，全球五分之一原油出口途经霍尔木兹海峡，但近期美国与伊朗关系紧张，这一地区通航风险增加。相比之下，阿联酋原油由阿曼湾富查伊拉港出口，不通过霍尔木兹海峡，凸显安全优势。

另一方面，深度融入全球能源供应链，力争能源定价话语权。阿联酋石油界人士举例，阿联酋原油出口英国后，经过提炼再将成品油返销给阿联酋航空公司，其中的附加值由外国石油企业获取。“为什么阿布扎比国家石油公司不能掌握期货交易和供应链的部分附加值呢？”

美国消费者新闻与商业频道报道，这是中东国家又一次尝试挑战全球两大原油基准期货，即纽约轻质原油期货和伦敦布伦特原油期货，但阿联酋面临艰巨挑战。

阿曼曾推出一项类似的原油期货合约，迄今成交量不高，远没有达到可以挑战全球原油基准期货的水平。

“我不认为市场会欢迎另一个全球原油基准期货，布伦特和纽约两大期货合约将继续支配原油期货市场，”原油分析师布伦诺克说。（徐超）（新华社专特稿）

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