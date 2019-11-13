莫拉莱斯赴墨西哥避难 玻利维亚警方请求军方维稳

辞任玻利维亚总统的埃沃·莫拉莱斯11日前往墨西哥政治避难。

这名南美洲在任时间最长的左翼总统下台后，国内骚乱并没有平息，警方已经请求军方介入维持秩序。

【“我会回来”】

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德11日在记者会上说：“几分钟前，我接到埃沃·莫拉莱斯总统的电话。他回应我们的提议，正式请求到我们国家政治避难。”

埃布拉德说，外交部与内政部磋商，继而决定，以“人道主义理由”向莫拉莱斯提供庇护。

秘鲁外交部11日晚上发表声明，说秘鲁方面批准接莫拉莱斯避难的墨方飞机通过秘鲁领空并落地加油，那架飞机当地时间18时30分从秘鲁起飞，前往玻利维亚。

大约21时30分，莫拉莱斯在社交媒体“推特”发消息，证实他将去墨西哥避难。“我正前往墨西哥。感谢那些兄弟们接受我避难、保护我的生命安全，”他写道，“因为政治原因离开这个国家，让我痛心。但是我会时刻关注（玻利维亚局势）。我很快会怀着更强大的力量回来。”

埃布拉德随后证实莫拉莱斯登机并飞往墨西哥。

除莫拉莱斯，20名政府官员和议员10日进入墨西哥驻玻利维亚使馆避难。埃布拉德11日说，避难人数增加“许多”。

莫拉莱斯10日宣布，同意重新举行总统选举。只是，军方和警方领导人分别发表声明，呼吁他下台。莫拉莱斯稍后宣布辞职。埃布拉德当天说，墨方愿意向莫拉莱斯提供庇护。

莫拉莱斯10日在玻利维亚中部科恰班巴省宣布辞职。他稍后发布多条推文，说他“没有理由逃跑”，住处遭“暴力团伙冲击”，面临当局“非法逮捕”。

警察总司令尤里·卡尔德龙则否认正在追捕莫拉莱斯。

莫拉莱斯辞职后，南美洲国家左翼领导人和政界人士对他表达支持。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔、委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗、阿根廷当选总统阿尔韦托·费尔南德斯和巴西前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦认定玻利维亚发生“政变”。费尔南德斯11日在“推特”就秘鲁方面允许墨方专机过境向秘鲁总统马丁·比斯卡拉致谢。

【乱局未平】

莫拉莱斯辞职以后，玻利维亚紧张局势并未平息，反而出现加剧势头。路透社报道，在行政首都拉巴斯，商业设施遇袭，房屋遭纵火，学校和商店关闭，公共交通停运，莫拉莱斯的支持者和反对者在街头冲突。

“我害怕今后会发生什么，”35岁的居民帕特丽夏·帕雷德斯说，“这里一片混乱，邻居之间都打起来。”

按照一名驻拉巴斯的西方外交官的说法，多数外国使馆已经关闭，使馆人员在家办公。“（局势）很让人担心，”这名不愿公开姓名的外交官说，“危险似乎无处不在，人们很容易就碰上什么事。”

警方11日说，数千名莫拉莱斯的支持者正从邻近城市埃尔阿尔托向拉巴斯开进。

拉巴斯警方请求军方帮助维持治安。武装部队司令威廉姆斯·卡里曼在记者会宣布，军队将与警察联合行动，“采取相应武力，制止破坏分子在民众中制造恐慌”。警察司令尤里·卡尔德龙说，联合行动11日开始，将持续至“玻利维亚全国恢复平静”。

作为法定总统继任者，副总统、参议院议长和众议院议长10日同样辞职，玻利维亚出现“权力真空”。众议院第二副议长、反对派成员珍尼娜·阿涅斯11日说，议会定于12日开会，决定是否由她出任临时总统。

莫拉莱斯2005年、2009年和2014年连续赢得总统选举，今年10月再次当选。他是这个南美洲国家首名印第安人总统和南美洲在任时间最久的左翼领导人。

只是，反对党指认莫拉莱斯阵营在10月选举中舞弊，拒绝承认选举结果，要求重新选举。美洲国家组织10日发布初步报告，认定计票有“大量违规”，建议重新选举。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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