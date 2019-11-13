IAEA证实伊朗开展新的核活动 浓缩铀存量增加

国际原子能机构(IAEA)的最新季度报告证实，伊朗方面在福尔多核设施开展新的核活动，浓缩铀存量增加。

多家媒体报道，伊方新的核活动具有“象征意义”，旨在回应美国退出伊朗核问题全面协议并对伊重新施加制裁。

【存量再突破】

国际原子能机构11日向成员发布报告。多家媒体依据报告内容报道，2019年11月9日以来，伊朗在福尔多核设施开展铀浓缩活动。

伊朗与伊核问题六国2015年达成伊核协议，规定福尔多核设施离心机不能用于铀浓缩，可以制造民用同位素；伊朗可以利用纳坦兹核设施的离心机生产浓缩铀。

受国际原子能机构核查员监督，伊方上周开始向福尔多核设施离心机注入铀气，预期所产浓缩铀的丰度将达到4.5%。

除在福尔多核设施恢复铀浓缩，报告说伊朗低丰度浓缩铀存量继续增加，达到372.3千克，高于伊核协议所限定202.8千克；丰度为4.5%，高于伊核协议的3.67%，但仍远低于武器级浓缩铀至少90%的丰度。

另外，报告提及伊朗浓缩铀的产量提高，至每月大约100千克。报告同时说在伊朗某处探测到“铀粒子”，没有提及具体地点。

【象征意味浓】

伊朗常驻联合国副代表埃沙格·阿勒哈比卜11日晚些时候说，伊方将继续与国际原子能机构合作，回答后者“提出的问题”。

路透社11日报道，福尔多核设施新的核活动象征意味非常浓。

美国政府去年5月退出伊核协议并恢复对伊朗制裁。伊朗今年5月宣布中止履行伊核协议部分条款，随后逐步放弃执行协议部分条款，即突破低丰度浓缩铀存量、浓缩铀丰度以及启动IR-4型离心机和IR-6型离心机。向福尔多核设施离心机注铀气是伊方中止履行核协议的第四步。

伊朗官员先前多次说，伊方所有举措“可逆”，前提是美国解除对伊朗制裁。

媒体报道，伊方“突破”协议旨在回应美方，同时施压欧洲国家保护伊方免受美方制裁。

法国、英国和德国11日晚些时候发表联合声明，对伊朗新核活动表达“极度担忧”，呼吁伊方继续遵守伊核协议，与其他各方一同缓解紧张局势。

上述3国在联合声明中没有提及将采取哪些具体举措。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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