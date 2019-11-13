人民网>>国际

IAEA证实伊朗开展新的核活动 浓缩铀存量增加

2019年11月13日08:30  来源：新华网
 

　　国际原子能机构(IAEA)的最新季度报告证实，伊朗方面在福尔多核设施开展新的核活动，浓缩铀存量增加。

　　多家媒体报道，伊方新的核活动具有“象征意义”，旨在回应美国退出伊朗核问题全面协议并对伊重新施加制裁。

　　【存量再突破】

　　国际原子能机构11日向成员发布报告。多家媒体依据报告内容报道，2019年11月9日以来，伊朗在福尔多核设施开展铀浓缩活动。

　　伊朗与伊核问题六国2015年达成伊核协议，规定福尔多核设施离心机不能用于铀浓缩，可以制造民用同位素；伊朗可以利用纳坦兹核设施的离心机生产浓缩铀。

　　受国际原子能机构核查员监督，伊方上周开始向福尔多核设施离心机注入铀气，预期所产浓缩铀的丰度将达到4.5%。

　　除在福尔多核设施恢复铀浓缩，报告说伊朗低丰度浓缩铀存量继续增加，达到372.3千克，高于伊核协议所限定202.8千克；丰度为4.5%，高于伊核协议的3.67%，但仍远低于武器级浓缩铀至少90%的丰度。

　　另外，报告提及伊朗浓缩铀的产量提高，至每月大约100千克。报告同时说在伊朗某处探测到“铀粒子”，没有提及具体地点。

　　【象征意味浓】

　　伊朗常驻联合国副代表埃沙格·阿勒哈比卜11日晚些时候说，伊方将继续与国际原子能机构合作，回答后者“提出的问题”。

　　路透社11日报道，福尔多核设施新的核活动象征意味非常浓。

　　美国政府去年5月退出伊核协议并恢复对伊朗制裁。伊朗今年5月宣布中止履行伊核协议部分条款，随后逐步放弃执行协议部分条款，即突破低丰度浓缩铀存量、浓缩铀丰度以及启动IR-4型离心机和IR-6型离心机。向福尔多核设施离心机注铀气是伊方中止履行核协议的第四步。

　　伊朗官员先前多次说，伊方所有举措“可逆”，前提是美国解除对伊朗制裁。

　　媒体报道，伊方“突破”协议旨在回应美方，同时施压欧洲国家保护伊方免受美方制裁。

　　法国、英国和德国11日晚些时候发表联合声明，对伊朗新核活动表达“极度担忧”，呼吁伊方继续遵守伊核协议，与其他各方一同缓解紧张局势。

　　上述3国在联合声明中没有提及将采取哪些具体举措。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved