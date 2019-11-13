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联合国指四国违反对利比亚制裁规定 有时明目张胆

2019年11月13日08:28  来源：新华网
 

　　联合国一份报告指认约旦、阿拉伯联合酋长国、土耳其和苏丹四国违反联合国针对利比亚采取的制裁措施，向利比亚冲突双方提供军事物资或派人予以支持。

　　【多次违反】

　　路透社11日报道，一份提交给联合国安全理事会利比亚制裁委员会的报告显示，约旦、阿联酋、土耳其多次违反针对利比亚的武器禁运规定，苏丹方面违规向利比亚派遣1000名军人。

　　报告说，“向利比亚运送（军用物资）的事一再发生”，有时甚至明目张胆。

　　联合国安理会2011年通过决议，在利比亚实施武器禁运等制裁措施，今年7月发布声明，敦促各国不要干预或加剧利比亚冲突。

　　利比亚在2011年穆阿迈尔·卡扎菲政权被推翻后陷入动荡，形成东、西两大势力对峙局面。2014年以来，双方冲突已经导致数千人死亡。

　　控制东部的“国民军”武装今年4月起向位于西部的首都的黎波里发起进攻，与控制那里的利比亚民族团结政府军队交火。战事当前陷入胶着。

　　上述报告说，冲突双方都没有能力让战事向有利于自己的方向发展。

　　这份报告定于下月公开。约旦、土耳其和苏丹常驻联合国使团暂未回应报告。阿联酋常驻联合国代表拉娜·努赛贝说，没有看到这份报告，无法置评，但阿联酋“坚决承诺遵守利比亚制裁框架下的义务和所有相关的安理会决议”。

　　【“毫不掩饰”】

　　依据报告，约旦和阿联酋向哈利法·哈夫塔尔领导的“国民军”提供军事物资，从而导致民族团结政府寻求土耳其的帮助。冲突双方都获得了武器、军用装备、技术支持和外来战斗人员的支持。

　　报告说，约旦、土耳其和阿联酋定期提供武器，有时是公然提供，“对武器来源毫不掩饰”；联合国小组还发现冲突双方的阵营中有乍得和苏丹战斗人员；苏丹方面今年7月在利比亚部署1000人支持“国民军”。

　　的黎波里一个非法移民拘留中心今年7月遭空袭，导致超过50人死亡、130多人受伤。报告指出，实施空袭的“很可能”是一架现代攻击机，使用的是由直接支持“国民军”的某个国家“拥有和操作的”精确制导武器。

　　利比亚是难民和非法移民前往欧洲的中转站。欧洲联盟施压利比亚阻拦非法移民出海，利比亚方面往往把拦截或在海上搭救的移民关入拘留中心。2017年年中以来，试图穿越地中海前往欧洲的人数大幅下降，但这一北非国家当前仍有大约64万非法移民。

　　报告说，联合国方面将继续收集证据，调查空袭情况。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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