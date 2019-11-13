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英国脱欧党要为保守党选举“让路” 自称单边结盟

2019年11月13日08:27  来源：新华网
 

　　英国脱离欧洲联盟党11日给执政党保守党送上一份“礼物”，承诺不会在下月议会选举中挑战保守党经由2017年选举赢下的317个议席。

　　脱欧党党首奈杰尔·法拉奇当天解释，决定改变竞选策略是因为首相鲍里斯·约翰逊的“脱欧”立场显现“重大转变”。

　　【逆转策略】

　　法拉奇11日在竞选集会上告诉支持者，脱欧党将在12月12日举行的议会选举中“全力以赴”争取目前由最大反对党工党以及支持“留欧”的其他政党所持大约300个议席，但不会派候选人在保守党经2017年议会选举赢取的317个选区竞选。

　　法拉奇一周前仍誓言要派600名候选人参选，除非约翰逊同意英国“无协议脱欧”。他11日解释，改变策略是担忧英国议会受反对“脱欧”政党掌控从而无法实现“脱欧”，而约翰逊近期发布的视频让他看到希望。

　　在法拉奇看来，约翰逊拒绝明年底到期的“脱欧”过渡期延期、以及承诺“脱欧”后与欧盟达成加拿大式自由贸易协定，意味着保守党立场出现“重大转变”。他说，美国总统唐纳德·特朗普将“非常乐意”听到脱欧党的新策略。

　　约翰逊当天欢迎法拉奇的决定，说这一决定承认了“把票投给保守党是唯一实现‘脱欧’的方法”。

　　工党党首杰里米·科尔宾则指认法拉奇提议的“特朗普联盟”将导致英国进一步趋向保守，同时危及国民保健制度。

　　美国总统特朗普10月31日敦促约翰逊与法拉奇联手组成“势不可挡”的选举力量。法拉奇近期多次向约翰逊抛出橄榄枝，希望两党缔结“互不攻击条约”，但一直遭约翰逊坚定拒绝。

　　约翰逊给出的理由是，与“其他任何政党”达成交易都“可能把科尔宾送进（唐宁街）10号”首相府。

　　【单边结盟】

　　法拉奇11日说，他“确实尝试”与保守党组建所谓“脱欧联盟”，未果。“现在我们某种意义上已拥有‘脱欧联盟’，只是由我方单边构建。”

　　路透社分析，法拉奇11日为约翰逊送上竞选开锣以来最具意义的助攻，“急剧拉升”约翰逊留任首相并最终实现“脱欧”的概率。选情分析师先前预测，保守党为重新赢得议会多数需要拿下英格兰北部的传统工党选区，而在这些选区，脱欧党对保守党构成更大威胁。

　　对法拉奇而言，继续与工党等反对党“厮杀”让他仍有可能凭借少数议席在悬浮议会中扮演“造王者”。脱欧党目前在下院没有议席，但在今年5月的欧洲议会选举中获得超三成选票。

　　按照英国《泰晤士报》12日的说法，脱欧党内部早就预期法拉奇会宣布转变策略，最后一刻让候选人退选。

　　只是，保守党一些阁僚似乎对脱欧党仍不放心，他们希望脱欧党在工党边缘选区也“缴械投降”，称如果保守党最终没能拿下这些选区、致使悬浮议会再次出现，责任全在法拉奇。

　　法拉奇无意再作让步，说脱欧党需要发出“积极声音”。

　　英国广播公司政治新闻编辑劳拉·库恩斯伯格也给保守党选情泼冷水。她认为，脱欧党新策略只让保守党守住了已有议席，不等于“前路平坦”。保守党为赢得议会多数仍需与工党正面对决。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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