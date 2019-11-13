土耳其说土美总统会晤首要谈S-400 分歧恐难弥合

土耳其政府11日披露，土美两国总统13日会晤期间，首要议题是土耳其购买俄罗斯S-400型防空导弹系统。

土耳其总统府新闻办公室主任法赫尔丁·阿尔通11日晚告诉彭博社，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与美国总统唐纳德·特朗普定于13日举行一场“关键”会晤，可能为两国未来关系定调。

土耳其和美国是北大西洋公约组织传统盟友，两国关系近年却因土耳其越境打击叙利亚境内库尔德武装以及坚持购买俄制S-400系统等多项分歧趋紧。阿尔通说，埃尔多安认定13日与特朗普在白宫的会晤对两国弥合分歧起关键作用。

就S-400，阿尔通说，“我们已多次重申立场”，即俄制导弹防御系统对土耳其国家安全是绝对必要选择。“地缘政治要求土耳其拥有多种防空和反导系统……相信埃尔多安和特朗普能就这一议题坦诚讨论。我相信两名领导人能找到可以接受并执行的解决方案。”

阿尔通说，土方先前有意购买美国雷神公司制造的“爱国者”防空和反导系统，当时美方要求土方放弃购买S-400。埃尔多安上周末说，如果条件合适，仍准备购买“爱国者”。

美国总统国家安全事务顾问罗伯特·奥布莱恩10日说，土耳其如果不放弃购买S-400，将面临制裁。

按照彭博社的说法，阿尔通的表态凸显土耳其与美国就防控系统议题弥合分歧的难度。因购买S-400，美国政府决定明年3月底以前把这一盟友彻底“踢出”F-35型战机项目。美国国会同时呼吁政府制裁土耳其。（海洋）【新华社微特稿】

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