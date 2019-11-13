图为日前一艘货轮停靠在繁忙的比雷埃夫斯港内。

本报记者 张志文摄

当地时间11月11日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在希腊总理米佐塔基斯夫妇陪同下，共同参观中远海运比雷埃夫斯港项目。习近平主席与当地员工代表亲切交谈。活动结束后，本报记者第一时间对参加活动的当地员工进行采访。

帕特曼尼迪斯是中远海运比雷埃夫斯港口有限公司行政主管，在比港工作已有32年。“中远海运刚刚投资比港时，有些员工担心未来会失去工作机会，担心劳资关系紧张。今天我骄傲地对习近平主席说，这些担心都是多余的。”帕特曼尼迪斯表示，中远海运投资比港后，创造了上万个就业岗位。“工资涨了，大家都很满意。我们一定把比港建设得更好！”

位于雅典西南的比雷埃夫斯港是希腊最大港口。2008年，中远海运获得比港2号、3号集装箱码头35年特许经营权。2016年，中远海运正式成为比港港务局控股股东并接管运营工作。如今，比港已成为地中海地区最大港口和全球发展最快的集装箱码头之一。

“比雷埃夫斯是我出生和工作的地方，感谢习近平主席，感谢中企对比港的巨大帮助！”中远海运比雷埃夫斯港口有限公司法务部副总经理康斯坦丁尼迪斯说。

“我作为一线工人代表见到了习近平主席！”米拉皮蒂斯是中远海运比雷埃夫斯集装箱码头有限公司高级桥吊技工，从2010年2月就在比港工作。采访中他告诉记者，希腊和中国都拥有悠久历史，这让希腊人对中国充满好感，“患难之中的守望相助，正是两国兄弟感情的最好诠释。在债务危机困扰希腊的几年里，中国的投资为我们继续开展工作提供了坚实保障”。见证了这些年比港翻天覆地的变化，米拉皮蒂斯对比港的未来更加充满信心。

中远海运比雷埃夫斯集装箱码头有限公司商务经理塔索斯曾赴北京参加首届“一带一路”国际合作高峰论坛，在民心相通分论坛上讲述比港的故事。在他看来，比港“不仅是希中经济合作的成功案例，更拉近了两国人民心的距离”，如今，希中两国员工有一个共同目标，就是“建设一个更好的比港”。

“我们一定要搞好港口后续建设发展，打造好中欧陆海快线，为中希两国互利共赢作出更大贡献，更好造福两国和地区人民。”中远海运比雷埃夫斯港口有限公司董事长俞曾港说。

（本报雅典11月12日电 记者王新萍、韩秉宸、叶琦、张朋辉、花放）

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 02 版）

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