中欧合作的典范 文明对话的表率

文明对话的绝佳伙伴

乔治·帕潘德里欧

近年来，我很荣幸与习近平主席多次见面。如今，又在雅典见证了他成功对希腊进行国事访问。习近平主席高度重视加强文明交流互鉴，并与希方就此达成高度共识，令我印象深刻。

回首近30年来的经济全球化进程，贸易自由化、开放型经济以及多边主义是不可或缺的要素。近年来，贸易保护主义抬头，逆全球化引起人们的担忧。

问题出在哪儿？习近平主席是最早开始思考这一问题的政治家之一。他反复强调，没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。他提出“一带一路”倡议，坚定支持多边主义，坚定维护国际正义。无论是在亚洲文明对话大会上，还是此次访问希腊时对文明交流互鉴的强调，都说明他在从文明的高度寻找解决方案。

希腊和中国是文明对话的绝佳伙伴。我们有数千年文明史，盛产哲学家，近年来两国各领域务实合作卓有成效，这为未来更深层次的合作打下了坚实基础。

苏格拉底和孔子是人类的两张面具，他们的思想奠定了东西方文明的基础并影响至今。若我们能共同回溯历史，品悟先贤智慧，就能为很多现实中的纷争找到解决方案。

从更广泛意义上说，希中之间的文明对话，象征了西方和东方的合作。这不仅是对“文明冲突”等论调的有力回击，更对人类文明交流互鉴具有示范意义。

（作者为希腊前总理）

为一带一路提供智力支持

帕诺斯·拉斯卡瑞德斯

11月11日，我们有幸在习近平主席的见证下，与中国社会科学院签署合作协议。11月12日，我们又共同为中国研究中心揭牌。希中两国关于加强全面战略伙伴关系的联合声明提到，中国和希腊作为人类历史和文化最重要的古老文明的摇篮，应加强在文化遗产、考古、艺术、教育、旅游等领域的合作。智库合作正是其中的应有之义。

过去几年，在“一带一路”合作框架下，希中两国在铁路、公路、机场、码头等基础设施以及能源、电信等多领域开展务实合作，取得丰硕成果。相较之下，希中智库合作仍有很大潜力可挖。

11月8日，希腊拉斯卡瑞德斯基金会与中国社会科学院在比雷埃夫斯港就如何推动共建“一带一路”高质量发展，邀请两国政府官员、专家学者和企业代表进行讨论。百闻不如一见。未来，中国研究中心的首要工作就是通过共同办会、学者交流、联合研究等形式，让两国智库间的合作多起来。

希腊作为中欧和南欧的南部海上门户，具有成为连接中国与欧盟的纽带的天然优势。着眼未来，双方可以加强合作，成为推动共建“一带一路”高质量发展不可多得的智力资源。

（作者为希腊拉斯卡瑞德斯基金会主席）

友好合作的成功典范

扬尼斯·莫拉利斯

几天前，我刚从上海返回雅典。第二届中国国际进口博览会盛况空前，绝对是世界最高水平的贸易博览会之一。希腊是本届进博会主宾国之一，米佐塔基斯总理出席了盛会。短短几天，我深刻感受到中国向世界开放市场的意愿，中国这种开放的胸怀，极大地促进了中国与其他国家的合作。

非常荣幸，在进博会和习近平主席访问希腊期间，我都见到了习近平主席。习主席是一位具有远见卓识的领导人，致力于维护国际和平秩序，并积极推动构建人类命运共同体。在习主席的推动下，希腊、欧洲与中国走得越来越近。

比雷埃夫斯港在希中共建“一带一路”合作中扮演着重要角色，它是希中友好合作的成功典范和标志性项目。比港是中国通往欧洲的门户，中远海运比港项目为比雷埃夫斯市和中国企业都带来了积极的收益，拥有灿烂的前景。比港迄今所取得的辉煌成就和发展活力向世人证明，希中可以携手并进、互惠互利。

习近平主席在此次访问中专程参观了中远海运比港项目，希望我们再接再厉，搞好港口后续建设发展，实现区域物流分拨中心的目标，打造好中欧陆海快线。我们将沿着这个方向携手合作，做大做强比港项目，使其在希中共建“一带一路”合作中发挥更大的作用。

（作者为希腊比雷埃夫斯市市长）

对教育合作充满信心

安杰洛斯·科蒂奥斯

11月11日晚，我很荣幸获邀到总统府参加为习近平主席举行的隆重欢迎宴会，近距离领略了这位了不起的中国领导人的风采。习近平主席此次对希腊的访问意义非凡，对希中合作的未来具有重要意义。

比雷埃夫斯大学毗邻比雷埃夫斯港，从我办公室的窗户就能看到不远处的港口码头。我目睹了比港的变迁：从码头经营中断到压港的船舶逐渐疏散，生产秩序恢复，一切井井有条；再到中国制造的轨道桥吊进场，巨轮频频造访，码头改造升级……中国企业的帮助让比雷埃夫斯港朝着越来越好的方向发展。

为向希中合作输送更多人才，比雷埃夫斯大学今年新开设了有关中国社会、经济和政策的课程，目前已有100多名学生通过课程了解中国的发展状况。平日里，我也常带学生前往比港实地参观、学习，让年轻人了解港口成功背后中国企业的辛勤付出，并学习中国企业的先进理念。

目前，比雷埃夫斯大学已与清华大学、对外经济贸易大学、北京联合大学、大连海事大学等中国高校开展合作，力争在学科建设、联合科研与智库建设领域进一步深化交流合作。今年10月，我访问了对外经济贸易大学，双方达成了更多合作项目。此次，两国领导人共同见证了包括教育等多个领域双边合作文件的交换。我对未来两国教育合作充满信心。

（作者为希腊比雷埃夫斯大学校长）

“期待同中方开展更多合作”

——访雅典卫城博物馆馆长潘德马利斯

“能够接待习近平主席参观雅典卫城博物馆是我们的荣耀。习近平主席此访有助于进一步推动我们与中国同行的交流与合作，推动希中两国人民之间的相互理解，推动希中文明交流互鉴。”雅典卫城博物馆馆长季米特里奥斯·潘德马利斯激动地说。

潘德马利斯介绍说，雅典卫城是希腊最重要的文化和建筑遗迹，代表了古希腊对世界文化的综合性贡献。卫城博物馆坐落在雅典卫城脚下，向世人展示雅典的历史和文化遗产。

博物馆是通向历史的一道门。潘德马利斯认为，博物馆的使命，是让观赏者更好地通过展品了解历史，对数千年前的人类生活投下遥远的一瞥，并对解决现实问题、开创未来提供镜鉴和启迪。“走进博物馆，我们会惊讶地发现，今人与古人是如此相似，又如此不同。”

古老文明有相似之处。习近平主席在希腊媒体发表的署名文章中引用希腊文学巨匠卡赞扎基斯的名言：“苏格拉底和孔子是人类的两张面具，面具之下是同一张人类理性的面孔。”潘德马利斯对此深表赞同：“了解不同文明，可以让不同国家和人民之间的交往更顺畅。不同文明间有差异，但并不意味着应该产生冲突。正是这些差异的存在，让我们有机会见识到新的观点。”

“博物馆间的合作、国家间文物保护领域的合作，有助于推动文化交流，增进相互理解，帮助人们构建对其他文明的认知。”潘德马利斯表示，雅典卫城博物馆同中国故宫博物院、上海博物馆等进行着友好合作。“在文物保护、展品互借等方面，我们期待同中方开展更多合作”。

希中关系拥有灿烂未来

约安娜·帕帕朵普鲁

能够见证习近平主席从雅典国际机场开启对希腊的国事访问，让我和机场同事非常激动。两国领导人一年内实现互访，证明希中关系拥有灿烂的未来，这是两国企业的幸事，为两国的商业合作注入了更多信心和动力。

2017年9月，希中两国首都实现直航，不仅带动旅客规模的迅猛增长，也进一步促进两国互联互通，为希腊带来旅游、商贸与金融效益。共建“一带一路”让希腊触摸到旅游、交通等行业发展的强劲脉动。我们将在明年开通雅典至上海航班，这是雅典国际机场开拓中国乃至东亚市场的重要举措，也将再一次拉近希中两大文明古国之间的时空距离。

习近平主席在希腊媒体上发表的署名文章令人印象深刻，其中关于两大古老文明关系的阐释让我们有知音般的强烈共鸣。习主席此次访问，也为两国务实合作开创了更多机遇。双方发表的联合声明指出，鼓励并支持中欧双方空运企业开通更多中国与希腊之间的航线航班。这将激励我们加速开拓中国市场，不断拓展与中国伙伴合作。

上周，我赴上海参加了第二届中国国际进口博览会，对中国不断扩大对外开放的理解更加深入。我坚信，一个开放的中国是各国企业发展之福；两大文明古国的友谊，是两国企业合作之福。

（作者为雅典国际机场传播与市场总监）



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