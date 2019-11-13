携手共进，推动金砖合作迈上新水平

金砖国家领导人第十一次会晤将于11月13日至14日在巴西首都巴西利亚举行。应巴西总统博索纳罗邀请，习近平主席将出席会晤。届时，习近平主席将出席金砖国家工商论坛闭幕式，领导人会晤闭门会议、公开会议、金砖国家领导人同金砖国家工商理事会和新开发银行对话会等一系列活动并发表重要讲话。习近平主席还将同巴西总统博索纳罗举行会谈，签署多领域合作文件。金砖国家各界人士在接受本报记者采访时表示，期待金砖各国进一步保持团结合作的积极势头，深化各领域务实合作，推动完善全球治理，为世界和平与发展发出金砖声音，作出金砖贡献。

“中国在金砖合作机制中发挥着积极作用”

金砖合作机制正式落地以来，成员国政治互信不断增强，务实合作不断深化，为促进世界经济增长作出重要贡献。

“金砖国家在推动世界政治、经济发展中发挥了积极而重要的作用。特别是在世界经济面临诸多挑战的情况下，金砖合作正变得更加迫切。”俄罗斯莫斯科国立大学公共管理学院副教授亚历山大·纳乌莫夫表示，金砖国家都是有重要影响力和发展潜力的大国，金砖合作机制建立以来，在巩固世界和平与稳定、共同推动世界经济发展等方面取得了很多成绩。“相信即将举行的金砖国家领导人会晤将为世界注入新的活力。”

南非人文科学研究院金砖国家研究中心主任克里什·切蒂说，金砖合作重要性日益提升，不仅助力各国经济发展，也有助于防范和化解国际冲突。金砖国家领导人会晤将进一步加深彼此间的伙伴关系，增进务实合作，促进技术流通。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，金砖国家资源丰富，经济增长潜力巨大。金砖合作机制是重要的多边合作平台，金砖国家在政治、经济等多个领域都可以为国际社会作出更大贡献。

巴西万利雅投资公司经理拉丽莎·瓦赫霍尔茨参加了2017年在厦门举行的金砖国家工商论坛。在她看来，中国作为世界第二大经济体，在推动金砖务实合作方面发挥了重要作用，为成员国企业合作提供了宝贵机遇。

金砖国家工商理事会南非理事会农业经济工作组组长斯拉乌兹·佐德瓦·莫加米表示：“中国在推动金砖合作和助力各国发展方面贡献显著。”他认为，金砖国家合作前景广阔，此次领导人会晤将促进合作潜力的进一步释放。

“此次领导人会晤必将进一步传递积极正面信号，深化金砖国家间的伙伴关系。”巴西利亚大学国际关系学院终身教授阿热米罗·普罗科皮奥表示，“中国在金砖合作机制中发挥着积极作用。”

“金砖合作是维护多边主义的重要力量”

当今世界正面临百年未有之大变局。面对前所未有的机遇和挑战，越来越多的国家将目光投向金砖，期待金砖国家为促进多边主义、加强国际合作注入更多正能量。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫说：“在重大国际性议题上，金砖国家发出一致声音，争取共同权利，非常契合习近平主席提出的构建人类命运共同体理念。”

“习近平主席倡导共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济，倡导更加公正合理的国际秩序，令人赞赏。”巴西巴中精英企业家联合会首席执行官若泽·卢斯·儒尼奥尔表示，中国成功举办进博会，提出进一步扩大开放和改善营商环境等一系列举措，以实际行动促进开放、创新和包容发展，让经济全球化的正面效应更多释放出来，更多帮助新兴市场国家和发展中国家。

印度金砖国家工商会理事萨米普·沙斯特里指出：“金砖合作是维护多边主义的重要力量。金砖国家领导人会晤将引领金砖国家积极承担国际责任、应对全球挑战。”

南非国际事务研究所经济外交项目官员普林斯劳认为，习近平主席在金砖国家领导人厦门会晤上提出的“深化金砖合作，助推五国经济增加动力”等倡议彰显远见卓识。进一步推动贸易和投资自由化便利化，将为各国企业创造更加稳定的贸易环境。

巴西里约热内卢州立大学国际关系教授毛里西奥·桑托罗指出，金砖国家建立起更广泛的伙伴关系，体现了金砖合作机制的包容性和开放性，也将进一步扩大金砖合作在全球的影响力。期待金砖国家继续携手共进，推动金砖合作迈上新水平。

“期待巴中继续创造互利共赢的未来”

今年是中国和巴西建交45周年。两国政治互信不断深化，务实合作成果丰硕。双边关系的战略性、全局性影响不断提升，成为发展中大国团结合作、共同发展的典范。

“习近平主席出席金砖国家领导人第十一次会晤，非常令人期待。”巴西里约联邦大学巴西研究所研究员若昂·米盖尔说，“巴西和中国互为重要贸易伙伴，双方在工业、农业等领域的合作不断深化，中国庞大的市场为巴西提供了难得的机遇。”

巴西经济部副部长卢卡斯·费拉斯表示，中国是巴西最大的贸易伙伴，也是巴西主要外资来源国之一。“巴西政府希望进一步密切与中国的合作关系，丰富两国间进出口商品的种类。”

“巴西将发展对华关系放在巴外交优先方向。”巴西外交部中国司司长路易斯·科雷亚表示，巴中均致力于将双边关系提升到更高水平。近年来，两国除经贸领域合作外，在科技创新方面也深入开展合作，“期待巴中继续创造互利共赢的未来”。

巴西中国和亚太地区研究所所长塞维里诺·卡布拉尔认为，巴中两国保持了相互尊重、平等相待、互利共赢的关系，中国对巴西的重要性不言而喻。中国在基础设施建设等方面的成就和经验，给巴西带来了实实在在的益处。

巴西亚洲投资贸易公司首席执行官马可·莱蒂表示，“我见证了巴中双边贸易的迅速发展，金砖合作机制极大推动了巴中经贸合作。相信此次领导人会晤期间，各方将就加强务实合作达成更多共识。”

（本报记者王芳、王海林、张远南、朱东君、丁雪真、颜欢、李晓骁、赵益普、张光政、张晓东）

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 02 版）

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