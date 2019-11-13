“期待同中方开展更多合作”

“能够接待习近平主席参观雅典卫城博物馆是我们的荣耀。习近平主席此访有助于进一步推动我们与中国同行的交流与合作，推动希中两国人民之间的相互理解，推动希中文明交流互鉴。”雅典卫城博物馆馆长季米特里奥斯·潘德马利斯激动地说。

潘德马利斯介绍说，雅典卫城是希腊最重要的文化和建筑遗迹，代表了古希腊对世界文化的综合性贡献。卫城博物馆坐落在雅典卫城脚下，向世人展示雅典的历史和文化遗产。

博物馆是通向历史的一道门。潘德马利斯认为，博物馆的使命，是让观赏者更好地通过展品了解历史，对数千年前的人类生活投下遥远的一瞥，并对解决现实问题、开创未来提供镜鉴和启迪。“走进博物馆，我们会惊讶地发现，今人与古人是如此相似，又如此不同。”

古老文明有相似之处。习近平主席在希腊媒体发表的署名文章中引用希腊文学巨匠卡赞扎基斯的名言：“苏格拉底和孔子是人类的两张面具，面具之下是同一张人类理性的面孔。”潘德马利斯对此深表赞同：“了解不同文明，可以让不同国家和人民之间的交往更顺畅。不同文明间有差异，但并不意味着应该产生冲突。正是这些差异的存在，让我们有机会见识到新的观点。”

“博物馆间的合作、国家间文物保护领域的合作，有助于推动文化交流，增进相互理解，帮助人们构建对其他文明的认知。”潘德马利斯表示，雅典卫城博物馆同中国故宫博物院、上海博物馆等进行着友好合作。“在文物保护、展品互借等方面，我们期待同中方开展更多合作”。

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 05 版）

(责编：杨光宇、曹昆)