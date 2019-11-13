近年来，我很荣幸与习近平主席多次见面。如今，又在雅典见证了他成功对希腊进行国事访问。习近平主席高度重视加强文明交流互鉴，并与希方就此达成高度共识，令我印象深刻。

回首近30年来的经济全球化进程，贸易自由化、开放型经济以及多边主义是不可或缺的要素。近年来，贸易保护主义抬头，逆全球化引起人们的担忧。

问题出在哪儿？习近平主席是最早开始思考这一问题的政治家之一。他反复强调，没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。他提出“一带一路”倡议，坚定支持多边主义，坚定维护国际正义。无论是在亚洲文明对话大会上，还是此次访问希腊时对文明交流互鉴的强调，都说明他在从文明的高度寻找解决方案。

希腊和中国是文明对话的绝佳伙伴。我们有数千年文明史，盛产哲学家，近年来两国各领域务实合作卓有成效，这为未来更深层次的合作打下了坚实基础。

苏格拉底和孔子是人类的两张面具，他们的思想奠定了东西方文明的基础并影响至今。若我们能共同回溯历史，品悟先贤智慧，就能为很多现实中的纷争找到解决方案。

从更广泛意义上说，希中之间的文明对话，象征了西方和东方的合作。这不仅是对“文明冲突”等论调的有力回击，更对人类文明交流互鉴具有示范意义。

（作者为希腊前总理）

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 05 版）

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