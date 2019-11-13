“期待去中国感受文化魅力”

第四届中非艺术节近日在埃及南部历史文化名城阿斯旺落幕。来自中国、埃及、尼日利亚、乌干达、突尼斯等约30个国家的艺术团带来了各具民族特色的表演。

尼罗河畔的菲莱神庙内，一声呐喊划破长空，身穿中国少数民族服饰的舞者们随着鼓点开始舞动，时而缓慢优雅，时而急促动感，展现出少数民族迎接春节的繁忙景象。这是来自中国厦门的小白鹭民间舞团在第四届中非艺术节开幕式上开场表演经典节目《跳春》。这个曾经登上2010年央视春晚的经典舞蹈，吸引了前来神庙游览的各国游客驻足观看。

“这些舞蹈太棒了！”在阿斯旺露天剧场，和朋友一起来参加艺术节的埃及女孩杜阿说。小白鹭民间舞团在这里一口气表演了中国古典舞、闽南风情舞，以及来自维吾尔族、藏族的多民族舞蹈。杜阿一边观看舞团的表演，一边向本报记者仔细询问这些舞蹈各来自中国哪个地区。她说，“中国演员的表演别具特色，每个舞种都有独特之处，真让我大开眼界！”“演员们穿着的民族服装很漂亮，如果有机会，我也想学习这些舞蹈。”坐在一旁的当地观众阿雅表示，从中国舞蹈团开始表演起，她就聚精会神地观看，不时拿出手机进行拍摄。

“所有中国舞蹈的演出都由21名年轻的舞蹈演员完成。”小白鹭民间舞团艺术中心主任林乃桢对本报记者介绍说，为了这次文化节的表演，舞团做了充分的准备。除了精心设计藏族、蒙古族、维吾尔族、彝族、傣族等多个少数民族的特色舞蹈，还根据实地场地大小准备了不同人数演出的版本。“这样的交流机会非常难得，非洲同行们对舞蹈的热爱让我印象深刻，也希望能有更多非洲观众通过中国舞蹈了解中国文化与民族艺术。”

从苏丹前来参加艺术节表演的赛义德非常认同通过舞蹈表演进行文化交流：“虽然我们彼此不会讲对方的语言，但是我们可以通过舞蹈传递情感。”埃及女演员拉尼娅·法丽德·舒基表示，“中国舞团的绚丽舞姿和中国的发展成就一样给我留下深刻印象，我十分期待去中国感受文化魅力。”

除歌舞表演外，本次艺术节还包括电影展映、手工艺品制作、户外摄影工作坊、艺术研讨沙龙等内容。中国驻埃及大使馆文化参赞、开罗中国文化中心主任石岳文在接受采访时说，中非联系十分紧密，埃及发起举办这样的艺术节充分表明，双方都希望在文化交流方面走得更深更远。埃及文化部长阿卜杜勒·达耶姆表示，中非艺术节这一盛大活动已经持续多年，这是埃中以及非中友谊重要的见证与延续。

（本报埃及阿斯旺电）

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 17 版）

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