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同声自相应，同心自相知（记者手记）

任  彦

2019年11月13日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　在雅典一家餐厅吃晚饭，邻桌是一名当地年轻人，我们不时攀谈几句。我要了一瓶啤酒，快喝完的时候，服务员又拿来一瓶。“我只点了一瓶。”我提醒服务员不要搞错了。服务员微笑着回答道，“是他送你的”。顺着服务员的眼神，我与邻桌的年轻人四目相对。那一刻，语言是多余的，我们的心是相通的。

　　我们萍水相逢，他之所以送一瓶啤酒与我，一方面是他热情友好，另一方面应该是我沾了“中国人”的光。之前的闲聊中，他说，在希腊经济最困难的时候，很多外资企业纷纷撤离，中国企业不仅留下了，还不断追加投资，帮助希腊渡过难关。“在顺境中找个朋友是容易的，但在逆境中则极端困难。”他引用这句古希腊名言感叹道。

　　“中国企业在希腊不仅扩大投资，而且注重对长期项目的投资，如基础设施、能源和交通等领域的重大项目，这说明中国企业家不是急功近利之辈，而是真心想与希腊一道发展，合作共赢。”希腊主流报纸《每日报》日前发表评论称，“这是中国对希腊未来投出的信任票，中国认为希腊前景可期，这种信任对于希腊来讲是弥足珍贵的资产，无论是在物质层面，还是在非物质层面。”

　　古希腊哲学家伊壁鸠鲁说，没有信任，就没有友谊。信任是友谊的重要空气，这种空气减少多少，友谊也会相应消失多少。在国际关系中，信任是一种稀缺资源。在我看来，中国之所以如此信任希腊，主要是因为中国理解希腊。理解是相互的。中希友好合作关系不断加强，正是两国相互理解、相互信任的结果。相知无远近，万里尚为邻。

　　在国际关系中，很多国家由于历史局限和认知褊狭，不能或不愿去理解和自己不一样的国家。中国和希腊之所以能够相互理解，相互欣赏，主要源于文明是她们的共同底色。同声自相应，同心自相知。“希腊文明和中华文明虽然在表现形式上有诸多不同，但二者的核心价值观是相同的，对世界的看法是相近的，因此共同语言是非常多的。”希腊前驻上海总领事卡尔佩里斯博士说，这两大文明历经几千年绵延不绝，早已锤炼出有容乃大、兼收并蓄的优秀品格，如果把希中两国比作两个人，那这两个人都是“有德行的人”。

　　理解源于尊重。这几天无论是采访专家学者，还是普通民众，他们都说希腊是一个小国，中国是一个大国，但中国很尊重希腊。希腊国际问题学者乔治·佐戈普鲁斯认为，希中关系之所以能成为不同规模、不同制度、不同文化国家之间和平相处、合作共赢的典范，基础就在于相互尊重。

　　“希中两国正日益走近。”《每日报》评论称，古代丝绸之路把希中两大文明古国联系在一起，二者遥相呼应，为世界文明发展提供了丰富的思想资源。今天，秉承古丝绸之路开放合作精神的“一带一路”倡议把希中两国更紧密地联系在一起，让古老文明的智慧照鉴未来。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月13日 17 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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