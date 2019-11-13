中希农业合作渐入佳境

“中方愿进口更多希腊优质农产品，鼓励更多有实力的中国企业赴希腊投资兴业。”中国国家主席习近平日前在同希腊总理米佐塔基斯会谈时说的这句话，让希腊农户和企业家倍感兴奋。他们纷纷对记者表示，相信习近平主席的访问一定能进一步推动两国在农业领域的合作。

“中国朋友的到来，给我们村子带来了新希望”

阿基亚·特里亚达是位于希腊北部海岸的一个小渔村，距雅典车程约2小时。11月的一个傍晚，在老渔民佩尔卡斯家的小院里，10余箱捆好钳子的鲜活梭子蟹码放整齐。称重、抽验、关箱、结账后，佩尔卡斯笑眯眯地数着手中赚到的欧元。

“感谢中国，我们的收入一直稳步提升！”10年前，佩尔卡斯看准机会转行捕捞梭子蟹。尽管希腊经济此前数年持续低迷，但随着面向中国市场的梭子蟹收购价一路上涨，他的收入也水涨船高，最近每月能达到近1.5万欧元。这与此前养殖面向欧洲市场的海鲈鱼时入不敷出的窘境形成了鲜明对比。

渔业是希腊的传统优势产业。受到经济不景气、周边国家竞争加剧等多重因素影响，希腊渔业一度徘徊不前。2009年前后，中资海鲜加工企业的进入，让像佩尔卡斯这样的希腊渔民逐渐走出困境。

阿基亚·特里亚达村民自治组织负责人纳噶斯现年60岁，年轻时曾在一家大型船运公司工作，从海员一路干到船长，后来提前退休回乡重操旧业。“我40年前就曾在中国大连、上海等地靠港过。”在渔村小酒馆见到记者时，他正喝着珍藏多年的二锅头和用希腊食材自酿的“地瓜烧”，和记者热情地聊起来。

纳噶斯介绍说，爱琴海盐度高，盛产梭子蟹、海参、螯虾等。在爱琴海与淡水交界地带，还遍布着中国食客喜爱的小龙虾等食材。10年来，越来越多的当地村民通过与中资海鲜加工企业做生意，生活一天比一天好。

如今，捕鱼业已成为村里主要的经济来源，村民们每周都与中国客户进行交易，“中国朋友的到来，给我们村子带来了新希望。”纳噶斯喜欢和中国人交朋友，“对希腊人而言，中国朋友亲切真诚”。

希腊海亿海鲜公司董事长陈锋告诉记者，每逢夏季中国禁渔期，他每周都从希腊向中国发去1吨梭子蟹。除海产品外，希腊的很多农产品也都物美价廉，深受中国消费者喜爱。

“中国市场潜力巨大，希望能在中国挖掘更多客户”

爱琴海不只有美丽的爱情，还有丰富的希腊优质物产。被希腊人誉为“红色金子”的西红花是一种珍贵的药材。希腊西红花协会主席尼古拉奥斯·帕齐乌拉斯告诉记者，科扎尼是希腊唯一种植西红花的地区，在国际上知名度很高。“中国民众对西红花的认知度很高，我看好未来中国市场潜力。”

浙江煌冠健康管理有限公司董事长白洪伟是西红花在中国的代理商，他表示，两国领导人此次签署的联合声明中提到要推进农产品和食品贸易便利化，这对深化中希农业合作是一个重大政策利好，将更加有利于希腊优质农产品对华出口。

希腊葡萄酒生产商扬尼斯·马尔特佐斯经营着两家酒厂，现在已有3种产品出口中国。他告诉记者，“中国市场潜力巨大，希望能在中国挖掘更多客户。”

创立于1856年的特里卡里诺公司主要生产灰鲻鱼子酱等海产品。该公司出口部负责人莉拉·克缇介绍说，对希腊农业来说，中国市场有活力、发展快，公司已积极开展在中国的营销活动，寻找潜在合作伙伴，“中国将成为我们的重要市场”。

在近日成功举办的第二届中国国际进口博览会上，有多家希腊农产品生产商的身影。在进博会期间，记者遇到希腊食品饮料出口商迈克尔·齐姆皮姆帕基斯，他曾带着希腊葡萄酒、橄榄油等优质产品参加过首届进博会，还结识了不少中国合作伙伴。他相信希中两国经贸合作纽带将越拉越紧。

希腊乳制品公司国际市场销售经理科斯坦提诺斯·恩塔西奥斯对记者表示，希腊奥林匹斯牌乳制品2012年进入中国市场，目前已进驻700多家中国超市和商店，由此可见中国消费市场的巨大潜力。“我们有理由相信，随着贸易和投资合作的深入发展，两国关系的未来必将更加美好。”恩塔西奥斯说。

（本报记者张朋辉、曲翔宇、张志文、韩秉宸、王新萍、王骁波）

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 17 版）

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