11月12日，沐浴在午后阳光下的北京大兴国际机场迎来了120余名特殊的访客。来自70多个国家的驻华使节和一些国际组织驻华代表应邀前来参观体验这座大型国际航空枢纽。

“独一无二”“超乎想象”“叹为观止”……面对大兴国际机场的设计感和科技感，使节和代表们不约而同地发出赞叹，“这里将迎来更加美好的未来！”

“独特的设计和高超的建筑水平令人惊叹”

作为中国乃至世界范围一次性建设规模最大的超大型一体化综合交通枢纽，大兴国际机场总投资达4500亿元，机场航站楼综合体建筑140万平方米，目前已有8家外国航空公司进驻运营。古铜色的航站楼顶，白色的内饰结构，开放明亮的立体空间，让机场带着天然的国际范儿。

走进航站楼四层国际出发大厅，阳光沿着高大的C形柱倾泻而下，贝壳形状的屋顶倒映在地面上，形成了一幅对称工整的几何图画，现代感十足。“我太喜欢机场屋顶的设计了。它通透、轻盈，摆脱了传统屋顶的厚重感。自然光从屋顶直射进来，让人感到温暖、惬意。”德国驻华大使葛策说。

“这是我见过的最漂亮、最舒适的机场之一。”卢森堡驻华大使俞博生告诉记者，大兴国际机场大量利用自然光线，既给人带来舒适感，又十分节能环保。

“人与自然和谐相处”，这也是大兴国际机场贯彻绿色理念的一大设计。从航站楼到候机厅，参观团队一路上欣赏到不少绿意盎然的美景，还有颇具北京特色的景观。在现代化的航站楼指廊尽头，充满中国风的主题园林令驻华使节和代表们惊喜不已，他们纷纷拿起手机拍照留念。

阿富汗驻华使馆公使阿雷菲说，雄伟、大气、现代化，是大兴国际机场给人的第一印象，“独特的设计和高超的建筑水平令人惊叹”。机场候机楼内的中国文化元素也令人过目难忘。这不仅仅是一座机场，还是兼具中国传统文化和国际时尚元素的艺术载体。

肯尼亚驻华大使萨拉·赛雷姆向记者展示了从不同角度拍摄的多张照片。她表示，亲身实地参观大兴国际机场后，由衷地感到机场的建筑设计超乎想象，“这简直就是一件艺术品”。她说，自然光的使用、大量的绿植装饰与机场的建筑风格完美结合，“难怪这里会成为北京的‘网红景点’”。

“全流程自助、无纸化通行极具人性化”

“这是迄今为止坡度最小的传送带，就连小孩子都可以轻松地把箱子放上去。”机场解说员在演示智能值机时，介绍了为方便旅客专门设计的传送带。一个小小的细节让大家看到了机场别具用心的设计。

在大兴国际机场，旅客最直观的体验是满满的科技感。值机、行李托运、安检、登机，四大关键环节实现全流程自助、无纸化通行、刷脸登机。

“这里让我看到了未来机场的模样。”俞博生告诉记者，大兴国际机场借助各种高科技，配备了大量智能设施，整套流程流畅便利，无愧于“智能机场”这一目标。“全流程自助、无纸化通行极具人性化，处处关注着旅客的体验，充分体现以人为核心的理念。”

手机软件全程追溯行李走向，确保安全无虞；400多台自助值机和自助托运设备，覆盖率达80%；海关检查与机场安检合二为一，进出境旅客查验等待时间缩短50%；高速CT行李检查机将传送速度加倍，旅客等待时间减少一半……

“大兴国际机场再次证明，中国目前在科技创新领域走在世界前列。”葛策如是表示。近两个小时的参观里，驻外使节和代表们亲身体验了国际旅客出入境全流程，感受到了新型智能科技成果给旅客带来的出行便利。“很难想象大兴国际机场只是一个刚运行的新机场，在我眼里，它已经是一个运行完备的成熟机场，一切都井然有序。”赛雷姆告诉记者。

加蓬驻华大使恩东·埃拉说，大兴国际机场运用的众多节能和科技手段，如自然光的充分利用、无纸化的手续办理等体现了中国对环保问题的重视。“中国为应对气候变化、降低碳排放、加快能源创新等方面所作的努力值得肯定”。

“向世界再次展现中国速度和中国力量”

亭台楼阁、水榭回廊，航站楼内的一座露天中式花园吸引了驻外使节和代表们驻足。呼吸着户外的空气，令人身心放松，驻外使节和代表们与记者畅谈一路的参观体验。

阿尔及利亚驻华大使布哈利法赞叹道：“不到5年的时间里就建成如此高水平的世界级航空枢纽，我们见证了又一个中国奇迹。”

恩东·埃拉表示，来华两年多，他深切感受了中国的快速发展。中国正努力推动经济高质量发展，从大兴国际机场的建筑设计、工艺、科技等方面就可见一斑。“中国的发展给非洲国家带来了机遇。中国的发展经验、中国共产党的领导力等，都值得我们学习。”

大兴国际机场位于北京大兴区和河北省廊坊市之间，与首都机场形成“一市双场”格局，服务北京和雄安新区建设，为京津冀区域协同发展提供新动力。同时，大兴国际机场还将进一步提升京津冀对外开放和交流合作的能力。

“中国领导人对推动京津冀协同发展可谓深谋远虑。大兴国际机场联通北京、天津和河北三地，具有强大的辐射作用，将促进周边城市群向国际化发展迈进，这是一个具有远见卓识的战略设计。”瑞士驻华大使罗志谊说。

“大兴国际机场充分展现了中国工程建筑的雄厚实力，向世界再次展现中国速度和中国力量。”布哈利法说。

《 人民日报 》（ 2019年11月13日 17 版）

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