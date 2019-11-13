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华侨华人积极支持粤港澳大湾区建设

2019年11月13日04:34  来源：人民网－人民日报海外版
 

据新华社广州11月12日电 （记者徐弘毅）首届华侨华人粤港澳大湾区大会12日在广州开幕，大会以“汇聚侨胞力量，推进粤港澳大湾区建设”为主题，来自100多个国家和地区的440多位侨胞代表、港澳同胞代表以及内地知名企业家代表参会交流。

广东作为全国侨务大省，拥有3000多万海外侨胞，占全国海外侨胞人数一半以上，分布世界160多个国家和地区，海外华侨华人、港澳同胞在广东投资企业约6.2万家，占全省外资企业总数六成多。

作为指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领性文件，《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，积极引导华侨华人参与大湾区建设，更好发挥华侨华人、归侨侨眷以及港澳居民的纽带作用，增进与相关国家和地区的人文交流。

香港世茂集团董事局主席许荣茂表示，侨界应发挥人才荟萃、联系广泛、资金雄厚、融通中外等优势，在国际上积极宣传大湾区，加速国际高端人才、创新要素向大湾区流动，向全球创新资源张开欢迎之臂、打开机遇之门。“以此次大会为契机，广大华侨华人和港澳同胞必将更加积极投身大湾区建设，协力同心、共谋发展，以大湾区为‘根据地’，共拓‘一带一路’的广阔蓝海。”

“一直以来，广大海外华侨华人是中国改革开放的见证者、参与者、受益者。”澳大利亚中国友好交流协会会长周泽荣说，建设粤港澳大湾区是广大华侨华人分享中国发展红利的难得机遇。“如今，广大海外华侨华人初心不变，参与中国新时代发展的意愿更强、信心更大。”

会上，中华海外联谊会副会长、美国美东华人社团联合总会主席梁冠军宣读《首届华侨华人粤港澳大湾区大会倡议书》，倡议全体海外华侨华人弘扬念祖爱乡、重信明义、敢为人先、团结包容的优良传统和精神，充分发挥自身独特优势作用，做粤港澳大湾区建设的参与者、见证者和促进者，成为推进大湾区建设的重要力量。

首届华侨华人粤港澳大湾区大会由广东省人民政府、国务院侨务办公室联合主办，广东省人民政府侨务办公室、广州市人民政府承办。

(责编：杨光宇、曹昆)
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