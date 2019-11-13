综合消息：引领希中关系走向更加美好的明天——希腊各界高度评价习主席国事访问成果

新华社雅典11月12日电（记者郑江华 于帅帅）中国国家主席习近平10日至12日对希腊进行国事访问，与希腊领导人就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。希腊各界人士高度评价习近平主席此次访问，认为这次访问开启了希中关系新篇章，两国必将携手走向更加美好的明天。

希腊经济社会理事会主席乔治·韦尔尼科斯说，希中关系建立在两国人民的深厚友谊和历史交往基础上，如今也得益于两国在商业、航运和旅游等领域的紧密联系。此次，两国签署了涉及金融、能源等领域的多项协议，表明希中合作稳固，未来充满希望。“我们完全有理由感到乐观。两国合作越密切，越有利于两国人民。”

希腊欧洲和外交政策基金会主席卢卡斯·楚卡利斯说，希中两国都有悠久的历史和值得自豪的辉煌文明，两国关系良好，在货物、服务、人员、经济和文化等领域的交流密切。习近平主席访问希腊进一步加强了两国全面战略伙伴关系，符合双方意愿。希腊非常希望发展与中国等新兴市场国家的关系。

清华大学“一带一路”战略研究院研究员瓦西利斯·特里格卡斯十分赞同习近平主席提出的“以务实合作和文明对话‘双轮’驱动全面战略伙伴关系发展”。他认为，希腊和中国在国际上倡导文明对话，有助于促进世界和平与合作。两国在科技领域具有互补性，这将促使更多中国公司在希腊设立研发中心，进而有助于促进希腊的经济发展。

雅典中希传播公司公共关系主任斯泰拉·阿特拉玛佐格卢说，两个拥有深厚文化底蕴的国家相逢于“一带一路”，两国的文明对话和务实合作，需要双方共同努力。

希腊阿提卡大区区长乔治斯·帕图里斯表示，习近平主席这次访问极大促进了两国关系。阿提卡大区政府除了大力支持比雷埃夫斯港项目，还希望两国在能源、电动汽车、文化及医疗旅游等多个领域深入合作。

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