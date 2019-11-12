第九次金砖国家经贸部长会议在巴西利亚举行

人民网北京11月12日电 据中华人民共和国商务部消息，2019年11月11日，第九次金砖国家经贸部长会议在巴西首都巴西利亚举行。会议由巴西经济部部长格德斯主持，俄罗斯经济发展部副部长塔雷博夫、印度商工部部长戈亚尔、南非贸工部部长帕特尔等参会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文代表钟山部长出席会议并发言。

本次会议重点讨论了全球经济形势、推进金砖经贸务实合作及多边立场协调等议题，并发表联合公报，就投资便利化、电子商务、知识产权及中小企业合作等达成了一系列积极共识，为即将举行的金砖国家领导人巴西利亚会晤准备了经贸成果。会议期间，金砖五国贸易和投资促进机构代表还共同签署了合作谅解备忘录。与会各方一致认为，世界经济的不确定性增加影响了全球贸易前景，重申将全力支持以世贸组织为核心的、基于规则的多边贸易体制，避免采取单边主义和保护主义措施，强调世贸组织改革应充分考虑包括发展中成员和最不发达成员在内的全体成员利益。

王受文在发言中指出，金砖成员贸易投资合作潜力巨大，要抢抓新工业革命机遇，积极探索合作新领域新方式，共同推动金砖经贸合作提质增效。各成员应密切合作，加强协调，共同支持多边贸易体制，反对单边主义和保护主义。中国正推出更多务实开放举措，致力于进一步优化营商环境。在刚刚结束的第二届中国国际进口博览会上，金砖成员意向成交额达到首届的三倍多。中国欢迎更多金砖国家企业开拓中国市场。

会议期间，王受文还分别会见了其他成员与会部长。

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