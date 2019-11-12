外媒关注中国“双11”销售额再创新高

人民网讯 中国一年一度的购物狂欢“双11”，不仅吸引了众多国内消费者的热情参与，还引发国外媒体的密切关注。

俄罗斯《生意人报》报道，尽管有专家担心中国经济增长放缓和美国对华贸易战会影响今年的“双11”销量。但事实上，今年“双11”销售额再创新高。

日本《朝日新闻》网站发表了题为《中国光棍节大促销，快速创下新记录》的报道，报道称，在中国的“双11”光棍节这天，由阿里巴巴率先发起的这一网上促销活动再次刷新了销售额的历史最高记录。

日本时事通讯社则以《中国一年一度的光棍节 网络促销价格竞争激烈》为题进行了报道。报道称，今年的价格竞争更趋激烈。各家网络商城为了吸引更多的消费者，促销手段频出，就连高级轿车都以最低价促销。

日本NHK电视台在对中国的“双11”进行报道时称，日本企业也配合中国的“光棍节”推出了很多新商品，并在阿里巴巴的淘宝网中非常畅销。在海外商品销售排行榜中，日本占据了国别统计排行榜的第一位。

德国《商报》发表了题为《阿里巴巴创造“双11”销售新纪录》的报道。报道称，中国的“双11”大促销已经把美国著名的“黑色星期五”和“网络星期一”远远地甩在身后。

德国之声网站的报道题为《“双11”：每秒554,000次下单》。报道称，“双11”促销对于中国的经济景气意义重大。阿里巴巴仍处于市场领导地位，但来自京东等电商企业的竞争压力也断增加，还有一家电商拼多多也越来越受到欢迎。

奥纬咨询公司中国零售市场分析师雅克·佩尼林认为，诱人的折扣和丰富的产品种类是中国消费者在“双11”购物热情高涨的两个主要原因。中美贸易摩擦并没有影响到中国消费者对进口商品的需求。

“‘双11’被视为中国消费者支出意愿的风向标，”Oanda公司亚太地区高级市场分析师Jeffrey Halley周一在一份报告中写道。他称，"不管经济状况如何，深度打折总能让消费者参与进来。"

弗雷斯特研究公司指出，超低折扣、包邮、返现和分期付款这几大优势大大激发了消费者的购物热情，是今年“双11”销量远超往年的重要原因。此外，今年阿里巴巴还扩展了商品服务范围，比如说新增了房屋、汽车维修，还出售迪士尼打折票。（陈建军 王晓霞 赵瞳 张悦 燕勐 实习生田芳）

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