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新闻背景：金砖国家合作机制

2019年11月12日21:00  来源：新华网
 

　　新华社巴西利亚11月12日电 新闻背景：金砖国家合作机制

　　新华社记者赵焱　陈威华

　　金砖国家领导人第十一次会晤11月13日至14日将在巴西首都巴西利亚举行。本次会晤的主题为“经济增长打造创新未来”。

　　金砖国家包括中国、俄罗斯、印度、巴西、南非5个国家。据估算，2018年五国经济总量约占世界经济总量的23.52％，贸易总额占世界的16.28％。

　　2001年，美国高盛公司首次提出BRIC概念，用巴西、俄罗斯、印度、中国四国英文名称首字母组成缩写词。因“BRIC”拼写和发音同英文单词“砖”（Brick）相近，被称为“金砖四国”。

　　2006年，巴西、俄罗斯、印度和中国四国外长举行首次会晤，开启金砖国家合作序幕。为应对金融危机，2009年6月，“金砖四国”领导人在俄罗斯举行首次会晤。金砖国家间的合作机制正式启动。

　　2010年12月，南非正式加入金砖国家后，英文名称定为BRICS，最初的“金砖四国”变为“金砖五国”。

　　金砖国家合作机制成立以来，合作基础日益夯实，领域逐渐拓展，已经形成以领导人会晤为引领，以安全事务高级代表会议、外长会晤等会议为支撑，在经贸、财金、科技、农业、文化、教育、卫生、智库、友城等数十个领域开展务实合作的多层次架构。金砖国家合作的影响已经超越五国范畴，成为促进世界经济增长、完善全球治理、促进国际关系民主化的建设性力量。

　　近年来，金砖国家致力于完善全球治理，包括推动国际货币基金组织和世界银行的改革，并创立了新开发银行和应急储备安排。截至2018年年底，新开发银行已经批准超过80亿美元贷款资助金砖国家基础设施和可再生能源项目，应急储备安排也在发展中国家出现汇率波动、收支不平衡时提供了财政稳定的保障。

　　2019年，巴西担任金砖国家主席国。本次会晤主要议题包括加强科技创新合作、推动数字经济合作、打击有组织犯罪等。在当前全球贸易保护主义和单边主义抬头的情况下，金砖国家如何聚焦创新促进经济增长、如何继续推动多边主义、如何更好打造金砖合作第二个“金色十年”，将是本次峰会的主要看点。

(责编：燕勐、杨牧)
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