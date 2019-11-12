以色列空袭杰哈德一高官在叙住所致2人死亡

新华社大马士革11月12日电（记者郑一晗 汪健）据叙利亚通讯社12日报道，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）政治局委员阿克拉姆·阿朱里位于叙首都大马士革的住所当天遭以色列导弹袭击，造成2人死亡，10人受伤。

以军当天还袭击了杰哈德另一名高级指挥官巴哈·阿布·阿塔在加沙地带的住宅，并将其炸死。

叙通社报道援引叙军方消息说，当地时间12日清晨4时14分左右，多架以色列战机向大马士革方向发射3枚导弹，触发叙防空系统实施拦截。其中一枚导弹在命中目标前被摧毁，另有2枚导弹击中大马士革西部马扎区靠近黎巴嫩大使馆的一栋居民楼。袭击造成建筑损毁，还导致2人死亡、10人受伤。

报道称，以色列的袭击目标是阿朱里在大马士革的住所，袭击造成他儿子及另一男子身亡。报道没有提及阿朱里本人是否在袭击中受伤。

新华社驻大马士革记者在现场看到，被导弹击中的是一栋3层居民楼，整栋楼的外墙和窗户严重损毁，周围建筑和街边多辆汽车也在爆炸中被损毁。

以色列军方12日发表声明说，当天以军空袭了杰哈德高级指挥官巴哈·阿布·阿塔在加沙地带的住宅。声明说，“阿塔对数百起针对以色列平民和士兵的恐怖袭击负有直接责任。”

杰哈德发表声明确认，其下属武装派别“圣城旅”重要领导人阿塔当天在以军战机对加沙城东部一居民点发动的空袭中被炸死。声明说，“以色列已越过了所有红线”。

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