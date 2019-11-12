新华社北京11月12日电（国际观察）玻利维亚政局突变 恢复稳定难言乐观

新华社记者朱雨博

已宣布辞职的玻利维亚总统莫拉莱斯当地时间11日登上专机赴墨西哥政治避难。莫拉莱斯的辞职和离开，使该国10月底总统选举后出现的政治和社会动荡进入新阶段。

分析人士认为，玻利维亚的动荡短期内难以平息，重新举行大选也面临诸多困难，当地不同党派间的角力或进一步升级。

总统被迫离开

官方公布的计票结果显示，在10月底举行的玻利维亚总统选举中，莫拉莱斯的得票率超过40%，且比主要竞争对手、前总统梅萨多10个百分点。根据该国宪法，莫拉莱斯可直接胜选连任。

但以梅萨为首的反对派拒绝承认选举结果，指控莫拉莱斯选举舞弊。双方支持者走上街头，爆发严重冲突，连日来导致至少3人死亡，300多人受伤。

为平息冲突，莫拉莱斯邀请美洲国家组织牵头，对大选计票进行审核。美洲国家组织日前公布初步报告，建议玻利维亚废除10月底的大选结果，并在新的选举机构监督下重新举行大选。随后，莫拉莱斯也同意再次举行大选，并重组最高选举法院。

然而莫拉莱斯的退让并没有如愿平息冲突。玻利维亚警方与军方相继倒戈，转而支持反对派，共同发表声明要求莫拉莱斯下台。

10日晚，莫拉莱斯宣布“为了和平”辞职。作为总统法定继任者的副总统、参议院议长、众议院议长三人以及另外数名政府和立法机构成员也相继辞职。墨西哥外长埃布拉德当天表示，愿意为莫拉莱斯提供政治庇护。

目前，除莫拉莱斯已前往墨西哥外，还有20名玻利维亚官员也已进入墨西哥驻玻利维亚使馆避难。

动荡暂难平息

随着莫拉莱斯等多名官员辞职，玻利维亚进入权力真空期。来自反对派阵营的参议院第二副议长珍尼娜·阿涅斯可能出任临时总统。

根据宪法，新的总统选举必须在90天内举行。然而此前，最高选举法院院长等多名官员因涉嫌选举舞弊被警方逮捕，玻利维亚的选举系统受到打击。

中国国际问题研究院拉丁美洲和加勒比研究所助理研究员王慧芝认为，在当前动乱的背景下，重启选举之路不会一帆风顺，围绕下任最高选举法院院长的人选，各派别间的相互争斗或将导致新一轮动荡。

中国社会科学院拉丁美洲研究所副研究员宋霞表示，当地政治、经济局势很难在短时间内恢复，这场政治危机可能会延续很久，也有可能演化成政治、经济、社会危机相结合的复合性危机。

此外，王慧芝还认为此次玻利维亚政治危机有明显的外部介入迹象，而这将会使局势更加复杂化。她说，对玻利维亚而言，目前最好的出路是相关各方保持冷静与克制，在法律框架内和平解决分歧，尽快恢复社会稳定。

拉美意见分裂

围绕莫拉莱斯辞职，除玻利维亚国内民意分裂外，拉美其他国家也意见分歧巨大，而其立场主要以左右翼划分。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔、委内瑞拉总统马杜罗、阿根廷当选总统费尔南德斯、墨西哥总统洛佩斯等左翼领导人纷纷发声支持莫拉莱斯，称当前发生在玻利维亚的是一场“政变”。墨西哥政府甚至表示，当前局势意味着玻利维亚“民主生活的严重倒退”。

另一方面，阿根廷现任总统马克里和巴西总统博索纳罗则呼吁重新举行总统选举。巴西外长阿劳若表示，玻利维亚国内的混乱局面是选举舞弊造成的，根本称不上“政变”。

智利政府则相对中立，呼吁玻利维亚尽快在宪法框架下找到“和平民主”的解决方案，但未对玻当前局势定性。

宋霞指出，拉美地区国家的意见分裂早已存在。针对持续了近一年的委内瑞拉政治危机，拉美国家内部就出现了“选边站队”的情况。此次玻利维亚选举风波带来的区域内部分裂，会使拉美地区一体化进程再次遭遇阻碍。

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