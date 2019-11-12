中国代表希望国际原子能机构大力推动核能的和平利用

新华社联合国11月11日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表吴海涛11日说，中方希望国际原子能机构大力推动核能的和平利用。机构应根据世界核能发展形势及成员国需求，加大资源投入，继续为成员国开发利用核能和扩大核技术运用提供有力支持。

吴海涛在第74届联大“国际原子能机构的报告”议题下发言时指出，应加大对发展中国家在技术和资金等方面的支持和援助，积极推动相关国际合作，促进核能发展成果普惠共享。

他说，应加强机构保障监督体系建设。在确保客观公正前提下，继续推动全面监督协定和附加议定书的普遍适用，持续提升保障监督的有效性和效率，充分利用成员国的资源实现保障目标。希望机构秘书处继续就“国家级保障监督”与成员国保持充分沟通。

吴海涛说，应促进核能健康安全发展。继续积极推进机构核安全标准与核安保导则制订，加强同行评审服务，协助成员国开展能力建设并促进经验交流共享，努力构建高水平的全球核安全和核安保体系。

吴海涛表示，应助力热点核问题的政治外交解决进程。中方赞赏机构为执行伊核问题全面协议所作贡献，支持机构继续秉持客观公正立场，履行好监督核查职责。中方支持机构在有关方达成政治方案基础上按照授权在对朝鲜保障监督方面发挥作用，为实现朝鲜半岛无核化和长治久安作出应有贡献。

他说，当前，全球核能事业稳步发展，核科技应用日益广泛，在促进经济社会发展、保障能源安全、应对气候变化等方面作用愈加凸显。同时，国际安全形势发生复杂深刻演变，核不扩散与核安全领域挑战不断上升，核恐怖主义威胁不容忽视，机构任重道远。明年是《不扩散核武器条约》生效50周年，将迎来条约第十次审议大会。加强机构上述领域工作，也是条约在新时代维护和平、服务发展的应有之义。

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