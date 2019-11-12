新华国际时评：金砖合作再迎高光时刻

新华社巴西利亚11月12日电 题：金砖合作再迎高光时刻

新华社记者闫亮

11月的巴西首都巴西利亚，草木葱茏，气候宜人。金砖国家领导人第十一次会晤13日至14日将在这里举行，主题为“经济增长打造创新未来”。在单边主义、保护主义不断抬头的背景下，人们期待此次会晤在维护多边主义等方面继续发出时代强音，为世界经济发展注入正能量。

当今世界正面临百年未有之大变局，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起成为时代大势，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向转变。在此背景下，金砖合作越发令世人瞩目。

金砖合作将进一步巩固“三轮驱动”，放大合作效应，令未来的“金砖”成色更足。

经过第一个“金色十年”的发展，金砖机制更加完善，合作基础更加牢固。进入第二个“金色十年”，金砖合作的领域正在持续拓展和深化。此次金砖会晤的主要议题包括：加强科技创新合作；推进数字经济领域合作；加大在打击跨国犯罪，特别是在打击有组织犯罪、洗钱和毒品走私领域的协作；完善金砖国家新开发银行与金砖国家工商理事会之间的协调机制。

展望未来，全面平衡推动经贸财金、政治安全、人文交流三大领域合作，加快建设金砖新工业革命伙伴关系、“创新金砖”网络、未来网络研究院等务实合作项目，将进一步提升金砖国家的竞争力。

金砖合作，将再次迎来夯实金砖国家战略伙伴关系、推动金砖国际影响力不断提升的重要机遇。

2019年，对于金砖合作机制而言是承上启下的一年。10年前金砖机制正式落地，恰逢新兴市场国家和发展中国家群体性崛起之际。展望未来10年，又将是国际格局和力量对比加速演进、全球治理体系深刻变革的10年。金砖合作不是权宜之计，而是金砖国家着眼于共同和长远发展的战略选择，是符合时代发展潮流的必由之路，拥有巨大潜力和光明前景。面对新形势新挑战，金砖五国的团结合作，必将在国际舞台上发出更强的金砖声音，提出更多的金砖方案，做出更大的金砖贡献。

金砖国家，将继续唱响支持多边主义、推动完善全球治理的主旋律。

当今世界正面临治理赤字、信任赤字、和平赤字和发展赤字，唯有强化多边主义方能凝聚应对挑战的最大共识。在单边主义和保护主义挑战日益严峻的当下，金砖国家高举多边主义旗帜，维护以规则为基础的多边贸易体制，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，为推动构建更加平等、开放、透明、包容的全球治理体系发挥了重要作用。金砖合作正日益成为国际事务中一支积极、稳定、建设性的力量。

金砖合作也为增进新兴市场和发展中国家在全球治理中的发言权提供动力，有利于推动全球治理体制更加公正合理。借助金砖合作这一平等的多边合作机制，金砖国家在推动国际货币基金组织和世界银行的份额调整与治理架构改革、应对气候变化、推动全球减贫等问题上的群体效应正不断凸显。数据显示，2017年金砖国家在世界银行的投票权上升到13.24%，在国际货币基金组织的份额上升到14.91%。

沧海横流，方显英雄本色。在金砖合作第二个10年，与时俱进、团结进取的金砖合作航船必将行稳致远，助力创造五国人民更加美好的生活，助推人类命运共同体建设的步伐不断向前迈进。

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