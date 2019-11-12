外交部：中俄东线天然气管道项目预计于今年12月投产通气

人民网北京11月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，11日，美政府不具名高官称，美方谴责香港最新暴力事件中不合理使用致命武力的行为，香港警方和市民都有责任降低和避免暴力冲突。英国首相府称，敦促各方保持冷静和克制，英首相支持和平抗议的权利，希香港当局找到解决问题的途径。中方对此有何回应？

答：对于香港昨天发生的蒙面人袭警被警察击中的事件，香港特区行政长官和香港警方已经作出了回应。

大家通过视频可以看得很清楚，暴徒袭警在先，警方完全是在依法处置，孰是孰非，一目了然。无论在世界任何国家，抢夺警察的枪械，攻击正在执法的警察，威胁正在执法警察的人身安全，都是绝对不被允许的，也必然会受到警方的强力反制。我想问问美国和英国的官员，类似的事件发生在美国和英国时，他们的警察是如何处置的？

同样在昨天，在香港还发生了一起暴徒将一名公开表达反对意见的平民点燃的事件，这种令人发指的行为在广大香港市民当中引起了恐慌和担忧。如果美英真像他们所称的那样反对暴力、呼吁克制，他们为什么不对这种攻击普通平民的行为予以严厉谴责？

发表上述言论的美国政府官员不具名，恐怕是自己都不好意思具名发表这样的言论吧？美英此次的貌似公允再次暴露出他们的是非不分和虚伪面目，他们的口头正义也再次暴露出他们的双重标准和别有用心。

这里我要重申，止暴制乱、恢复秩序是当前香港最重要的任务，也是香港社会各界最广泛的共识和最强烈的呼声。中国中央政府坚定支持香港特区政府依法施政，支持香港警方严正执法、维护社会秩序和保护市民安全。香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。我们敦促美英切实尊重中国主权，在涉港问题上谨言慎行，停止以任何形式插手香港事务、干涉中国内政。

问：世界银行昨天表示，将减少对新疆一些学校的贷款，因为之前有报道称上述学校采购铁丝网、防暴设备。中方对此有何评论？

答：你看到世行的声明了吧？（记者点头）

我觉得你对世行声明的引述有些片面。

近期世行在中方的积极配合下，对新疆职业教育与培训项目开展了实地检查。检查表明，有关项目不存在不符合世行政策和外媒所炒作的问题。

事实证明，项目的实施促进了当地的职业教育发展，培养了很多技能型人才。世行的声明比较客观地反映了职教项目的执行情况，讲清了事实，也有力地否定了所谓的指控。

至于你刚才提到的世行对项目作出调整。我想这些技术性调整都是出于项目实际和实施的需要，是为了便于项目管理，减少监管成本。

世行在声明中说的很清楚，世行方面提议对项目范围进行适当调整，不再执行涉及伙伴学校的相关内容。此前世行方面已经就此同中方进行了协商，双方同意将尽快落实具体的调整方案。

这里我要再重申，世行的报告澄清了事实，也明确否定了前期一些媒体所谓的指控。

问：俄罗斯总统助理昨天表示，俄罗斯总统普京将与习主席于12月通过视频连线启动东线对华供气。中方能否确认相关信息？

答：中俄东线天然气管道项目是两国元首亲自商定并关注的中俄能源合作重大战略性项目，对深化两国全方位合作，促进两国利益融合具有重要意义。

在双方共同努力下，项目预计于今年12月投产通气，届时将举行相关仪式庆祝这一重要项目建成。我们会及时发布有关消息，请你保持关注。

问：据报道，11日，国际原子能机构（IAEA）发布最新对伊朗监督核查季度报告。同日，英、法、德外长与欧盟外交与安全政策高级代表发表联合声明，对伊决定重启福尔多核设施铀浓缩活动表达极度关切，表示将考虑包括争端解决机制在内的所有全面协议机制，解决伊履行全面协议义务问题。中方对此有何评论？

答：我们注意到国际原子能机构发布的报告以及欧方发表的联合声明。中方始终认为，美单方面退出伊核问题全面协议、对伊实施极限施压，是造成当前伊核危机的根源。美方应放弃上述错误做法，为外交努力留出空间，为缓和局势创造条件。

与此同时，包括欧、伊在内的协议各方都要保持克制，致力于完整、有效执行全面协议，坚持在全面协议框架内解决分歧。中方支持国际原子能机构客观、公正履行职责，将继续与各方一道，推动伊核问题的政治外交解决。

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