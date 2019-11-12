第四届中英创新与发展论坛在英国举行

人民网牛津11月12日电（记者 强薇）11月11日，第四届中英创新与发展论坛在英国牛津大学举行。来自牛津大学、剑桥大学、帝国理工大学、英国商业环境创新部等英国高校和政府机构，中科院、科技部、清华大学等来自中国的研究人员以及中英企业家们共同探讨了创新与国际合作等议题。

本次论坛由牛津大学技术管理发展中心、中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学技术发展战略研究所、全英华人教授协会和英中贸易协会联合主办，以“新兴科技的崛起与社会经济的未来”为主题，旨在促进对全球科学、技术与创新前沿的深入讨论，并评估其将给两国乃至世界经济与社会发展带来的深刻影响。

牛津大学技术管理发展中心创始主任傅晓岚在接受记者采访时表示，中英创新与发展论坛为两国的学界、产业界以及政府部门提供了一个交流的平台，充分探讨创新战略和创新政策。“我们发现，中英两国在创新合作方面有着强烈的意愿，我们也希望通过这个平台，为各研究机构的科研成果顺利落地提供帮助，为两国未来创新发展之路带来启发。”傅晓岚表示，“此外，我们也非常关注发展中国家的创新能力，如何促进低收入国家的创新、如何提炼中英两国的优秀经验并将其变为世界经验，也是我们未来的研究重点之一。”

牛津大学国际发展学院院长迭戈·桑切斯·安科奇亚在论坛上表示，创新对于世界各国而言都非常重要，近年来，中国在创新发展方面取得了优秀的成绩，可以为许多国家提供宝贵经验。希望与会者通过交流，探讨进一步促进创新的方法，以及如何运用创新来应对全球范围的各种挑战。

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