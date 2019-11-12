外交部：美英涉港言论再次暴露出其双重标准和别有用心

新华社北京11月12日电（记者马卓言）外交部发言人耿爽12日表示，对于香港发生的蒙面人袭警被警察击中事件，警方完全是在依法处置，美英方面就此发表的相关言论再次暴露出其是非不分和虚伪面目，他们的口头正义也再次暴露出其双重标准和别有用心。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，11日，美政府不具名高官称，美方谴责香港最新暴力事件中不合理使用致命武力的行为，香港警方和市民都有责任降低和避免暴力冲突。英国首相府称，敦促各方保持冷静和克制，英首相支持和平抗议的权利，希望香港当局找到解决问题的途径。中方对此有何回应？

耿爽说，对于香港11日发生的蒙面人袭警被警察击中的事件，香港特区行政长官和香港警方已经作出了回应。

他说，大家通过视频可以看得很清楚，暴徒袭警在先，警方完全是在依法处置，孰是孰非，一目了然。无论在世界任何国家，抢夺警察的枪械，攻击正在执法的警察，威胁正在执法警察的人身安全，都是绝对不被允许的，也必然会受到警方的强力反制。

“我想问问美国和英国的官员，类似的事件发生在美国和英国时，他们的警察是如何处置的？”耿爽说。

他说，同样在11日，在香港还发生了一起暴徒将一名公开表达反对意见的平民点燃的事件，这种令人发指的行为在广大香港市民当中引起了恐慌和担忧。如果美英真像他们所称的那样反对暴力、呼吁克制，他们为什么不对这种攻击普通平民的行为予以严厉谴责？

“发表上述言论的美国政府官员不具名，恐怕是自己都不好意思具名发表这样的言论吧？美英此次的貌似公允再次暴露出他们的是非不分和虚伪面目，他们的口头正义也再次暴露出他们的双重标准和别有用心。”耿爽说。

耿爽重申，止暴制乱、恢复秩序是当前香港最重要的任务，也是香港社会各界最广泛的共识和最强烈的呼声。中国中央政府坚定支持香港特区政府依法施政，支持香港警方严正执法、维护社会秩序和保护市民安全。香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。“我们敦促美英切实尊重中国主权，在涉港问题上谨言慎行，停止以任何形式插手香港事务、干涉中国内政。”

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