新华社伊斯兰堡11月12日电 通讯：孕育“黄色沙画”上的“绿色明珠”——记巴基斯坦瓜达尔港绿色产业发展

新华社记者李浩

一棵棵辣木树已有人高，一盆盆虎刺梅争奇斗艳，简易花盆内的幼苗尽情享受着喷雾器的滋润……这个拥有40余种花卉的苗圃位于巴基斯坦西南部俾路支省瓜达尔港区内，而气候炎热、植被稀少、风沙肆虐却是瓜达尔给人的一贯印象。

瓜达尔港是中巴经济走廊的支柱项目之一。2013年，中国海外港口控股有限公司（以下简称“中国港控”）取得瓜达尔港口及自由区运营权，开始对百废待兴的瓜达尔港进行包括生态环境在内的全方位改造。经过多年努力，现在的瓜达尔港好似一幅“黄色沙画”上的“绿色明珠”。

为使瓜达尔港的绿化更为科学、完善，中国港控从国内引入了在沙地种植方面拥有先进技术的育林控股有限公司。

“2016年刚到瓜达尔时，四周一片茫茫戈壁，几乎看不到什么绿色。”正在公司苗圃内指导巴方员工修剪三角梅的王瑞磊对记者说。王瑞磊是一名“90后”，也是育林控股有限公司子公司瓜达尔绿色生态科技有限公司的负责人。

瓜达尔绿色生态科技有限公司现有巴方员工近30人。奈赫玛特是瓜达尔当地人，已在这里工作两年，既学会了花卉种植培育，又学会了灌溉管道的铺设维修。他对记者说：“家人都很支持我来这里工作，因为收入比之前高，也更稳定，而且我所做的工作在让瓜达尔变得更美丽。”

瓜达尔土地盐碱化重，再加上干旱缺水，挑选合适的花卉苗木并不容易。王瑞磊说：“到瓜达尔后尝试种植了很多花卉，也尝试了滴灌等多种技术，成功的案例不少，但失败的更多。”就这样边种边试，王瑞磊的团队已累计在瓜达尔港种下辣木树等乔木2.2万棵、三角梅等灌木4万棵、草坪地被等1.5万平方米、各类花草2.5万余盆，并铺设绿化管线2000米。

除苗圃外，在中国港控的大力支持下，育林控股有限公司还计划在瓜达尔港自由区投资建设植物组织培养中心和温室大棚。“组培中心和温室大棚投入使用后，将为瓜达尔的绿化事业提供充足的种苗，而我们的花卉、蔬菜等产品也有望销往整个巴基斯坦，甚至阿联酋等中东国家。”王瑞磊兴奋地说。

郁郁葱葱的树林、绿油油的草坪、争相开放的鲜花，是很多中国建设者眼中瓜达尔未来的样子。中国港控子公司瓜达尔港自由区有限公司副总经理胡耀宗介绍说，中国港控去年发起了“瓜达尔百万造林”项目，计划通过植树来提升瓜达尔的绿化水平，改善当地民众的生活环境。

在瓜达尔推广清洁能源也是一些中国企业的关注点。本月初，中国生态环境部向巴基斯坦援助4000套太阳能光伏系统和发光二极管（LED）灯，旨在增强巴国内尤其是瓜达尔地区应对气候变化的能力，打造绿色瓜达尔。

中国港控在自由区招商方面也提出了严格的环保要求。胡耀宗说，中国港控坚守招商引资与环境保护“双生命线”，实现自由区的经济发展与生态建设“绿富双赢”。“我们希望能多引进符合巴基斯坦环保标准、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的‘绿色企业’，这样才能让瓜达尔港更好、更可持续地发展。”他说。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)