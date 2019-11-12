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中美科学家发现1亿年前传粉动物

2019年11月12日16:04  来源：新华网
 

　　新华社南京11月12日电（记者王珏玢）记者从中科院南京地质古生物研究所获悉，该所研究人员与美国印第安纳大学学者合作，在约1亿年前的白垩纪缅甸琥珀中，发现了一枚为被子植物传粉的昆虫标本。这是迄今为止，人类发现的最早为花传粉的动物之一。

　　相关研究成果已于12日发表在权威科学期刊《美国科学院院报》上。

　　领导此项研究的南古所研究员王博介绍，此次在缅甸琥珀里发现的昆虫标本，是一只身体携带大量花粉的花蚤科甲虫。这类甲虫如今仍然存在，是一类非常普遍的传粉昆虫。科研人员利用高分辨率光学显微镜和显微CT，获得了这只花蚤的高精度三维图像。图像显示，琥珀花蚤的身体侧扁、弯曲成“C”型，并且长有极其发达、适于跳跃的后足。这种体型很适合在花冠上移动，从而高效地接触并携带花粉。此外，花蚤口器的下颚须末端膨大，好像一把小铲子，有利于收集和取食花粉颗粒。

　　更为重要的是，研究团队还在花蚤的腹部、鞘翅和身体附近发现了至少62枚花粉颗粒。这些花粉个体较大、表面有复杂纹饰，属于较为高等的被子植物。综合花蚤身体结构、花粉形态等一系列证据，研究团队判定，这种1亿年前的花蚤，已经会为远古的被子植物传粉。

　　“长期以来，人们证实的动物为花传粉历史仅有4800万年，这一记录被提前了5000万年以上。动物为花传粉，至今仍是维持陆地生态系统和人类农业正常运转的基础。现在我们知道，这种重要的生态机制早在1亿年前就已经出现。”王博说。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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