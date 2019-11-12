中国孕产妇健康政策为非洲提供重要经验

新华社内罗毕11月12日电（记者杨臻 谢晗）“孕产妇、新生儿和儿童健康伙伴关系”主席海伦·克拉克近日在内罗毕接受新华社记者专访时表示，中国通过有力的政策在保障孕产妇健康方面取得长足进步，大大降低了孕产妇死亡率，非洲国家可从中汲取经验。

曾任新西兰总理、联合国开发计划署署长的克拉克说，中国在计划生育和增强妇女经济赋权方面的成功为非洲国家带来启发。在她看来，中国实施改革开放政策以来所取得的社会经济成就是前所未有的，对卫生和教育领域投入巨大。得益于现代节育方法、就业机会和教育的普及，妇女健康得以维护。她说，非洲国家可以借鉴中国的改革经验，有针对性地投资于促进妇女生殖健康的项目。

开罗国际人口与发展会议25周年纪念峰会于11月12日至14日在肯尼亚首都内罗毕举行。克拉克呼吁出席会议的各国代表应重申对生殖健康服务的供资承诺，尤其需要努力减少在许多非洲国家普遍存在的孕产妇死亡现象。

“关注妇女的性健康和生殖健康权利对非洲极为重要，相关政府和机构亟须采取措施，扩大非洲妇女获得避孕药具的机会，以减少因无人接生和不安全堕胎导致的死亡。”克拉克说。

“孕产妇、新生儿和儿童健康伙伴关系”是生殖、孕产妇、新生儿和儿童卫生领域的一个联盟，其成员来自联合国和一些多边组织、非政府组织、卫生专业协会、双边捐助机构、基金会、学术和研究机构等，旨在解决联合国千年发展目标有关降低儿童死亡率和改善孕产妇健康的问题，协助妇女和儿童实现可达到的最高健康水平。

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