工商银行希腊代表处正式成立

人民网讯 2019年11月11日，中国工商银行希腊代表处正式获颁牌照。此前，该代表处相关申请已获中国银保监会批准。希腊代表处的成立，使工商银行在欧洲的服务网络覆盖到16个欧洲国家，进一步提升了该行在欧洲市场和“一带一路”沿线的服务能力。

工商银行相关负责人表示，工商银行一直高度重视希腊市场，通过多种形式服务中希经贸投资往来。希腊代表处的成立，有助于充分发挥工行集团全球服务优势，在共建“一带一路”基础设施、交通、能源、通信等重点领域开展合作，打造中希经贸往来的金融桥梁和纽带。

中国和希腊的贸易发展良好。2018年中希贸易额为70.6亿美元。今年1月至9月,两国贸易额达63.5亿美元，同比增长21.4%。截至目前，中国对希腊各类投资超过20亿美元。希腊与中国签署了 “一带一路”政府间合作文件，并于2019年4月成为中国—中东欧合作机制的正式成员。

近年来，工商银行主动适应客户多元化金融服务需求，紧跟中国对外贸易和投资进程，积极完善境外布局，全球服务能力显著提升。随着希腊代表处的成立，工商银行已在全球48个国家和地区建立了428家境外机构，并通过参股标准银行集团间接覆盖非洲20个国家。工商银行以“一带一路”建设为契机，积极推动沿线国家和地区的经贸投资合作，累计承贷“一带一路”项目总金额超过1000亿美元，涵盖全球电力、制造业、基础设施、资源开发、园区建设、绿色产业等领域。工商银行作为进博会合作伙伴，成功举办中欧企业家大会，组织包括希腊在内的上千名客户对接磋商，当场达成120余项合作成果，350多家企业开辟合作新通道，对进一步增进彼此了解和信任、深化中欧合作、共享未来发展，具有十分积极的意义。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)