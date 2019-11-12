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俄德领导人讨论乌克兰局势等问题

2019年11月12日13:37  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科11月12日电（记者李奥）克里姆林宫11日发表声明说，俄罗斯总统普京当天应邀与德国总理默克尔通电话，就乌克兰局势等问题进行讨论。

　　声明说，普京与默克尔就“施泰因迈尔模式”文本进行了磋商，并就三个试点地区撤军事宜交换了意见。

　　声明说，两国元首表示需全面、严格遵守2015年明斯克协议一揽子措施和其他旨在解决乌克兰国内冲突的协议，强调有必要根据乌克兰法律给予顿巴斯地区特殊地位。双方表示愿在“诺曼底模式”（即俄罗斯、乌克兰、德国、法国四国领导人磋商）下保持协调，为可能举行的四国峰会做准备。此外，两国领导人还讨论了俄天然气过境乌克兰问题。

　　乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）及乌东部顿巴斯地区代表10月1日在白俄罗斯首都明斯克举行的例行会谈上，以书面形式确认同意“施泰因迈尔模式”文本。该模式是2015年时任外长的德国总统施泰因迈尔提出的政治解决方案，涉及乌东部顿涅茨克州和卢甘斯克州特殊地位等问题。

　　2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件仍时有发生。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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