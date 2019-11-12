美“星链”计划第二批60颗卫星成功发射

新华社华盛顿11月11日电（记者周舟）美国太空探索技术公司11日用一枚“猎鹰9”火箭将第二批60颗“星链”卫星送入太空，继续搭建其全球卫星互联网。

美国东部时间11日9时56分（北京时间11日22时56分），搭载60颗卫星的“猎鹰9”火箭从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空。直播视频显示，约1小时后，这批卫星被送至地球上空280千米处。它们将在未来数天中通过离子推进器逐步进入地球上空550千米的预定轨道。

据介绍，这次发射创造了两项纪录。发射约8分钟后，火箭第一级降落在大西洋上的回收船上。太空探索技术公司说，这是火箭第一级第四次成功发射并回收。另外，本次发射还首次使用了“二手”整流罩，这是今年4月猎鹰重型火箭首次商业发射中首次实现回收的。

太空探索技术公司首席执行官马斯克10月在社交媒体推特上表示，“星链”卫星已能提供天基互联网服务。太空探索技术公司11日在一份声明中称，“星链”卫星预计发射6次后，可向美国和加拿大部分地区提供服务，发射24次后可为人口密集地区提供全球性服务。

太空探索技术公司计划在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络，从太空向地球提供高速互联网接入服务。今年5月，首批60颗“星链”卫星被送入太空。该公司日前透露还准备再增加3万颗互联网卫星，使卫星总量达到约4.2万颗。不过，国际天文学界一直对数量庞大的互联网卫星可能影响天文学观测表示担忧。数量众多的小卫星还可能增加航天器碰撞风险。

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