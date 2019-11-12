推进务实合作 携手打造下一个“金色十年”

人民网北京11月12日电（刘慧 刘叶婷）金砖国家领导人第十一次会晤将于11月13日至14日在巴西首都巴西利亚举行。应巴西总统博索纳罗邀请，习近平主席将出席会晤。在下一个“金色十年”的开局之年，此次峰会上将达成哪些会晤成果备受外界期待。

经贸合作是金砖国家合作的压舱石

“未来10年，将是世界经济新旧动能转换的关键10年。”当今世界正在经历新一轮工业革命，人工智能、大数据、量子信息、生物技术等新一轮科技革命和产业变革正在积聚力量，给全球发展和人类生产生活带来翻天覆地的变化。本次会晤主题为“经济增长打造创新未来”，主要议题包括加强科技创新合作、推动数字经济合作、打击有组织犯罪等。科技创新合作成为次巴西利亚会晤的重头戏。

“今年会晤主题同去年中国发出的建设金砖国家新工业革命伙伴关系倡议保持了高度一致，这体现出中国国家领导人对金砖国家合作的高层引领作用，中国对金砖国家合作作出了非常重要的贡献。”北京师范大学金砖国家合作中心主任王磊接受人民网采访时表示，经济合作是金砖国家合作的“稳定器”和“压舱石”，今年的峰会主题格外凸显科技创新合作，这表明金砖国家合作已经瞄准了新工业革命这一未来发展趋势。在现行的国际体系下，金砖国家发挥各自在科技领域的优势，通过团结合作能更大发挥群体性效应，能更好地实现各自国家的转型升级同时惠及整个新兴市场和发展中国家。他强调，金砖五国是新兴市场国家的代表，在欧美国家主导的国际规则下，科技创新合已经成为新兴市场国家顺应新一轮工业革命，实现弯道超车的重要契机。期待此次峰会能让金砖国家在科技合作方面取得更大进展。

“科技创新合作包括第四次工业革命对整个世界经济的发展有着重要的影响，目前世界经济整体增长放缓，并且在贸易保护主义、单边主义等因素的影响下，世界经济出现很大的风险与不确定性，在这种情况下，科技创新合作成为新的增长点，以及一个能够在变化的经济状况下保持稳定的发展因素。”复旦大学国际关系与公共事务学院副教授朱杰进接受人民网采访时表示，从整体来看，目前科技创新合作上取得的进展主要在平台以及制度框架的搭建阶段方面，但是在未来金砖合作尤其是经济领域的务实合作上，科技创新合作会成为有力的抓手。

世界需要支持多边主义的金砖声音

当今世界处于百年未有之大变局。随着经济全球化、新工业革命的深入发展，世界各国面临新一轮发展机遇。但也应注意到，单边主义、贸易保护主义、霸权主义和强权政治也甚嚣尘上，给多边主义和全球治理造成了冲击，也给金砖国家之间的合作也带来了压力。

在国家舞台上，金砖国家是一支积极、稳定、建设性的力量，致力于推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，受到了广大新兴市场和发展中国家的广泛认同和支持。今年6月，金砖国家领导人在二十国集团大阪峰会期间举行非正式会晤，就支持多边主义和多边贸易体制发出强有力声音。习近平主席在会上指出，金砖国家要加强团结合作，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，努力营造良好国际环境。此次巴西利亚会晤在即，世界需要金砖国家发出金砖声音，为变乱交织的世界局势厘清方向，为忧心忡忡的国际社会注入信心。

王磊表示，金砖国家强调在全球治理领域加强合作，一直致力于维护联合国在国际关系中的中心地位，维护世贸组织在全球多边贸易中的组织地位，维护以国际法为基础的国际秩序。期待此次巴西利亚峰会在国际治理领域进一步深化合作，为当前多边主义受到的挫折、冲击起到对冲抵消作用。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志接受媒体采访时表示，金砖国家合作有助于维护全球多边贸易体制，巩固包括世界贸易组织规则在内的现有国际经济合作规则，倡导新的合作方式和方向，更好代表新兴市场国家和发展中国家利益。他认为，经过十多年发展，金砖国家的影响力不断增长，金砖国家合作机制正显现出日益广阔的发展前景。“金砖国家可利用自身合作机制，积极推动国际关系民主化，增强新兴市场国家和发展中国家在国际舞台上的影响力和话语权。”他说。

朱杰进表示，在目前百年大变局的国际局势下，未来的经济全球化到底会朝着什么方向发展，世贸组织如何改革，未来全球治理是否会采取一定规则等问题可以通过这次巴西利亚峰会上释放出的信号进行推测。

下一个“金色十年”合作前景光明

2009年，金砖国家间的合作机制正式启动，10多年来，在五国的共同努力下，金砖国家政治互信不断增强，务实合作不断深化，人文交流日益密切，取得一系列开创性合作成果，为促进世界经济增长、推动全球治理体系变革、维护国际和平稳定作出贡献。在第一个“金色十年”金砖五国合作成果丰硕，逐步形成了经贸财金、政治安全和人文交流齐头并进的“三轮驱动”格局，在下一个“金色十年”的开局之年，金砖合作如何开启备受期待。

“未来金砖合作前景光明。”王磊分析认为，金砖国家具有非常突出的互补性，随着新工业革命伙伴关系的逐步走深走实，金砖合作的互补性会进一步提升，合作的内生动力会进一步加强，当前国际格局的演变也为金砖合作继续走前也提供了广阔空间。他进一步分析认为，当前金砖国家间的政治互信不断加深，加强合作的共识和意愿不断加强，“三轮驱动”架构为金砖合作提供了机制性保障，有利于第二个“金色十年”取得更丰硕成果。

王磊指出，经过前期摸索，金砖五国已经找到了未来发展重心——创新经济，随着此次巴西利亚峰会聚焦科技创新合作，未来的金砖合作将加深加强在科技创新领域的经贸合作。他表示，在落实“金砖国家经济伙伴战略”、建设新工业革命伙伴关系、进一步加强人文交流等方面，此次巴西利亚会晤将提出哪些具体举措，加深金砖国家间的务实合作值得外界期待。

朱杰进表示，金砖国家新开发银行是目前金砖合作的良好范例，既促进了五国各自的发展，同时也为也给发达国家主导的国际体系施加了外部压力，促使其进行内部改革。“未来的金砖合作如果既能够推动金砖国家务实合作、各自发展，也能够推动全球治理的改革，这将是下一个‘金砖十年’最理想的状态。”他表示。

“在加强务实合作方面，不能只流于空谈，更重要的是要做实事，只有通过做实金砖合作机制，让每一个参与各方都得到实实在在的利益，金砖合作的生命力和吸引力才会越来越强。”王磊表示。（实习生楚天舒对本文亦有贡献）

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