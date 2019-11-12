人民网>>国际

通讯：让中医在纳米比亚落地生根——记三届援纳医疗队医生褚海林

2019年11月12日10:45  来源：新华网
 

　　新华社温得和克11月12日电 通讯：让中医在纳米比亚落地生根——记三届援纳医疗队医生褚海林

　　新华社记者吴长伟

　　“很多人问我为什么又来援非，我想这是一种情怀，对国家的责任，对非洲的热爱，这是发自内心的，如果下次让我再来我还是会来。”已经是第三次参加援纳米比亚医疗队的医生褚海林说。

　　今年51岁的褚海林在2008年到2012年曾连续两届参加援纳医疗队，2018年再次作为医疗队队长重返纳米比亚，他的妻子蔡小英也作为医疗队护士又一次跟他走进非洲。

　　援助纳米比亚医疗队由浙江省卫生厅对口派出，从1996年开始，每届两年，每次派出中医医生和护士各两名，他们在纳米比亚首都温得和克的国立卡图图拉医院坐诊。自从中国医疗队来了以后，卡图图拉医院就多了一个针灸科室。

　　褚海林出国前在浙江省中医药大学工作，既参加教学工作，也进行临床坐诊。他说：“到非洲工作以后发现中医的用武之地更加广泛，我觉得在非洲工作得心应手，可以发挥我们的专业特长。”

　　他告诉记者，由于国内医院分科比较细，像针灸、推拿等治疗适用的病种有限，但在非洲，能碰到更多病种，中医疗法的适用范围大大扩展，可以充分发挥医生所学技能，帮助病人减轻痛苦。“我们的针灸、推拿、火罐等传统中医疗法，在这里得到广泛应用，并取得非常好的疗效，通过治疗减轻了患者的痛苦，我们感到非常开心。”

　　作为经验丰富的中医师和教授，褚海林把中国针灸推拿的规范在纳米比亚进行推广，比如无菌操作、诊断规范、治疗规范等，赢得了当地医院的信任和赞誉。

　　纳米比亚患者对中医也经历了从不信任到逐步了解的过程。褚海林说，当地患者一开始都不是很信任，往往抱着试试看的态度来，对中医治疗方法不了解。“通过我们治疗、解释，他们才理解，中医针灸推拿是纯粹的物理疗法，没有化学药品成分。”

　　经过23年的发展，现在中医诊室慕名而来的求医者络绎不绝，褚海林说，平均每天都有将近70名患者，多的时候能达到上百人。

　　褚海林的爱人蔡小英与他一同援非已有6年，褚海林说，“家里人也有担心，觉得非洲不安全，但我们都是党员，工作总要有人去做，为国家援外服务，荣誉感非常高，尤其是在非洲，在缺医少药的地方，更能发挥我们的特长，解除患者的痛苦，让当地百姓对中国有新的认识，对国家有利，所以援非特别有意义”。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved