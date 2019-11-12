新华社温得和克11月12日电 通讯：让中医在纳米比亚落地生根——记三届援纳医疗队医生褚海林

新华社记者吴长伟

“很多人问我为什么又来援非，我想这是一种情怀，对国家的责任，对非洲的热爱，这是发自内心的，如果下次让我再来我还是会来。”已经是第三次参加援纳米比亚医疗队的医生褚海林说。

今年51岁的褚海林在2008年到2012年曾连续两届参加援纳医疗队，2018年再次作为医疗队队长重返纳米比亚，他的妻子蔡小英也作为医疗队护士又一次跟他走进非洲。

援助纳米比亚医疗队由浙江省卫生厅对口派出，从1996年开始，每届两年，每次派出中医医生和护士各两名，他们在纳米比亚首都温得和克的国立卡图图拉医院坐诊。自从中国医疗队来了以后，卡图图拉医院就多了一个针灸科室。

褚海林出国前在浙江省中医药大学工作，既参加教学工作，也进行临床坐诊。他说：“到非洲工作以后发现中医的用武之地更加广泛，我觉得在非洲工作得心应手，可以发挥我们的专业特长。”

他告诉记者，由于国内医院分科比较细，像针灸、推拿等治疗适用的病种有限，但在非洲，能碰到更多病种，中医疗法的适用范围大大扩展，可以充分发挥医生所学技能，帮助病人减轻痛苦。“我们的针灸、推拿、火罐等传统中医疗法，在这里得到广泛应用，并取得非常好的疗效，通过治疗减轻了患者的痛苦，我们感到非常开心。”

作为经验丰富的中医师和教授，褚海林把中国针灸推拿的规范在纳米比亚进行推广，比如无菌操作、诊断规范、治疗规范等，赢得了当地医院的信任和赞誉。

纳米比亚患者对中医也经历了从不信任到逐步了解的过程。褚海林说，当地患者一开始都不是很信任，往往抱着试试看的态度来，对中医治疗方法不了解。“通过我们治疗、解释，他们才理解，中医针灸推拿是纯粹的物理疗法，没有化学药品成分。”

经过23年的发展，现在中医诊室慕名而来的求医者络绎不绝，褚海林说，平均每天都有将近70名患者，多的时候能达到上百人。

褚海林的爱人蔡小英与他一同援非已有6年，褚海林说，“家里人也有担心，觉得非洲不安全，但我们都是党员，工作总要有人去做，为国家援外服务，荣誉感非常高，尤其是在非洲，在缺医少药的地方，更能发挥我们的特长，解除患者的痛苦，让当地百姓对中国有新的认识，对国家有利，所以援非特别有意义”。

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