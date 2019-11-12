报告：中国连续10年位居世界第二大进口国

人民网北京11月12日电 今日，南京大学长江产业经济研究院、光明智库和光明网在京联合主办《2019中国进口发展报告》发布会暨“2019中国进口发展论坛”。发布的《报告》指出，新中国成立70年来，中国进口发展十分迅猛。1950年中国进口总额只有5.83亿美元，1978年中国进口总额突破了100亿美元，达到了108.93亿美元，是1950年的18.68倍。2018年大约是2001年的9倍，大约是1979年的136倍，大约是1950年的3663倍。新中国成立70年，中国已经连续10年位居世界第二大货物进口国。

《报告》提出，中国各类产品进口规模的扩大，从欧美的进口规模整体上逐渐扩大，中国进口在欧美出口中的地位持续提升，欧美产品在中国市场上具有比较优势的数量增加。这不仅有利于促进中国国内经济发展、企业发展，提高国内消费者福利水平，而且，有利于促进世界经济的发展。

中国连续10年位居世界第二大进口国

《报告》指出，新中国成立70年，中国已经连续10年位居世界第二大货物进口国。

《报告》指出，在1950-1978年期间，中国进口发展相对缓慢。在新中国成立初期，国内经济百废待兴，西方资本主义国家对新中国采取敌视和封锁政策，我国进口贸易规模十分有限，1950年中国进口总额只有5.83亿美元。新中国成立之后，中国政府积极开展对外交流和贸易往来，大力拓展与广大亚非国家的经贸活动，在新中国政府的积极努力下，1978年中国进口总额突破了100亿美元，达到了108.93亿美元，是1950年的18.68倍。但是，中国和其他国家还存在很大的差距，1978年，美国、德国、英国三个发达国家进口总额占世界进口总额的比重分别达到了13.70%、8.96%和5.58%，分别约为中国当期水平的17倍、11倍和7倍；日本和俄罗斯的进口份额已经达到了5.88%和3.72%，远高于中国的0.82%；中国甚至不及拉美发展中国家巴西（1.11%）和委内瑞拉（0.86%）。

《报告》指出，在1979-2018年期间，中国进口规模明显增长，逐步跻身于世界进口贸易大国之列。在1979-2001年期间，中国进口总额虽然有所增长，但增长幅度相对较小，到2001年中国进口总额仅为2435.53亿美元。中国进口贸易的跨越式增长始于2001年中国加入WTO之后，自从2002年开始，中国进口总额开始呈现出指数增长的态势。自从2011年开始，中国进口占世界进口的份额一直维持在10%左右。2018年，中国进口总额大约是2001年的9倍，大约是1979年的136倍，大约是1950年的3663倍。

1983年，中国跻身世界前二十大进口国，并于1999年跻身世界前十大进口国，迅速由2002年的第六位提升至2003年的第三位，成为继美国和德国之后全球第三大进口国，也是第一大发展中国家进口国。2009年，中国进口额超过德国，首次成为仅次于美国的世界第二大进口国，其后多年间，中国稳居世界第二大进口国的地位。

中国进口来源地的数量持续增加，几乎涵盖全球所有国家。1979年中国进口贸易伙伴主要涉及全球42个国家和地区，中国约有一半进口来源于前三大进口来源国，即日本、美国和德国。随着改革开放步伐加快，中国进口来源地的范围不断拓展，到2018年，中国进口来源地已涵盖全球230多个国家和地区，中国从韩国、日本、美国三大进口来源国的进口份额也下降为29.8%。

《报告》指出，目前，进口博览会的举办，标志着中国的对外开放进入了新的阶段，中国这次开放的重点是国内产品市场，以进口博览会为平台的产品市场开放，是中国的主动开放，也是中国掌握主动权的开放，更是高质量的开放。中国主动扩大进口，不是盲目的扩大进口，而是有明确的进口目的，不仅仅是为了缩小贸易顺差，其根本目的是为了服务国内经济高质量发展、满足国内消费升级的内在需求，这就对主动扩大进口的内容有了“高质量”的要求。对于中国来说，高质量产品在国际市场上属于卖方市场，部分发达国家还制定了针对中国的出口限制政策，在世界经济整体上行时期，是比较困难的，但是，当今世界经济复苏乏力时期是中国积极扩大进口的最佳战略机遇期。

大力发展跨境进口电商 激发国内进口潜力

《报告》指出，要大力发展跨境进口电商，激发国内进口潜力。

全球跨境电商交易额逐渐增加。2015年，全球B2C跨境电商交易额仅为3040亿美元，2018年，全球B2C跨境电商交易额增至6760亿美元，是2015年的两倍多。亚太地区使用国内电商购物的用户将逐渐开始转向跨境电商平台消费，成为亚太地区跨境电商进口发展的主力军。2018年，亚太地区使用国内电商购物的用户占比高达52%，远远超过北美之外的其他地区。

中国跨境电商交易规模迅速扩张。在2000年-2018年期间，中国的跨境电商交易规模从500亿元上升到了90000亿元，跨境电商交易规模占总贸易额的比重从1.27%上升至29.5%。由于海外市场需求的迅速增加以及外贸企业转型升级速度的加快，出口在跨境电商交易结构中一直占据主导地位。2018年，中国的跨境电商交易中，出口占比78.9%，进口占比21.1%。虽然跨境出口电商一直处于主导地位，跨境进口电商的交易规模远远小于跨境出口电商的交易规模，但是，国内消费的升级以及不断扩大进口的政策都推动着跨境进口电商的发展，跨境进口电商交易规模日益提升。特别是2018年，首届中国国际进口博览会的召开为跨境进口电商释放出更多的政策红利，跨境进口电商的交易规模达到19000亿元，占全国进口总额的比重达到13.49%。

主动扩大进口加快“一带一路”建设

《报告》指出，中国从“一带一路”沿线国家的进口规模显著增加，有利于推动“一带一路”建设。

自从2013年习近平主席提出“一带一路”倡议以来，我国从“一带一路”相关国家的进口规模整体日益提高。2013年中国从“一带一路”相关国家的进口总额为6779.74亿美元，占中国当年进口总额的比重约为34.77%，2018年，中国从“一带一路”国家的进口总额增长至8618.67亿美元，是2013年的1.27倍，占中国当年进口总额的比重约为40.36%，较2013年增长了大约6个百分点。

《报告》发现，我国从“一带一路”国家各类产品的进口规模显著增加。具体来看：

汽车进口。2001年，中国从“一带一路”国家进口汽车产品规模仅为1.3亿美元，占中国汽车产品进口总额的3.0%，2017年，中国从“一带一路”国家进口汽车产品规模为53.3亿美元，占中国汽车产品进口总额的7.1%。

科技生活产品进口。我国从“一带一路”国家进口科技生活产品规模从2001年的2.8亿美元增加到2017年的140.9亿美元，占中国科技生活商品进口总额的比例高达50.7%，其中，越南和泰国分别为中国从“一带一路”国家进口科技生活产品的第一、第二大进口来源国，越南和泰国占中国科技生活产品进口的比例分别为36.6%、7.9%。

品质生活消费品进口。中国从“一带一路”国家进口品质生活消费品的规模从2001年的2.9亿美元增长到2017年的77.6亿美元，2017年是2001年的26.76倍，中国从“一带一路”国家进口品质生活消费品占中国进口总额的比重增幅显著，由2001年的10.8%增长至2017年的25.8%，增加了15个百分点。（4）农产品进口。2018年从“一带一路”国家农产品进口额达381.45亿美元，2018年是2001年的14倍，占中国农产品进口总额的比重是25%左右。

《报告》提出，为了进一步加快“一带一路”建设，我国要充分发挥进口博览会的作用，主动扩大从“一带一路”相关国家的进口。具体来看，围绕“一带一路”相关国家的出口比较优势，着力挖掘新的进口贸易增长点；加快相关国家的基础设施建设，实现“设施联通”，通过降低进口贸易成本推动进口贸易规模稳步增长，提升“一带一路”相关国家在中国进口贸易中的地位；提高对相关国家的投资便利化水平，鼓励企业扩大对相关国家的投资规模，进而带动进口贸易发展；积极与更多国家签订共建“一带一路”合作文件，着力改变进口来源地高度集中于中国周边地区的现状；在积极与具备技术优势国家加强合作的基础上，引导企业扩大自相关国家进口高技术类产品，从而优化进口产品结构；构建“一带一路”相关国家政治风险预警机制，为从事进口贸易的企业提供全面、及时、准确的预警信息，降低进口风险。

欧美产品在中国市场具有比较优势的数量增加

《报告》指出，中国从欧美的进口规模整体上逐渐扩大，中国进口在欧美出口中的地位持续提升，欧美产品在中国市场上具有比较优势的数量增加。

《报告》发现，在1992-2018年期间，中国从美国的进口规模整体上逐渐扩大，中国从美国进口规模以年均11.62%的速度快速增长，从1992年的89.01亿美元上升到2018年的1550.96亿美元，2018年的进口规模是1992年的18倍左右。美国对中国出口额占美国出口总额的比重呈逐年上升的态势，中国从美国进口占美国出口总额的比重从1992年的1.67%增加到2018年的7.21%。中国在美国出口目的地中的地位持续上升，自从2007年开始超越日本后，中国一直是美国的第三大出口市场，仅次于加拿大和墨西哥。美国产品在中国市场上具有比较优势的产品数量从1992年的813种增加到了2001年的1003种，其后又增加到2017年的1040种。与1992年相比，2017年具有比较优势的产品增加了227种。与2001年相比，2017年具有比较优势的产品增加了37种，其中具有一般比较优势的产品增加了27种，具有较强比较优势的产品减少了5种，具有显著比较优势的产品增加了15种。

《报告》发现，在2001-2018年期间，中国从欧盟货物进口总额大幅度提高，中国从欧盟进口总额自2001年的357.1亿美元增加到2018年的2735.3亿美元，年均增长12.72%，2018年是2001年的近8倍；中国从欧盟进口总额占欧盟出口总额的比重逐年增长，从2001年的3.55%增加到2018年的10.72%，增加了7.17%，是2001年的3倍；中国从欧盟进口的前五大来源国依次是德国、法国、英国、意大利和荷兰，中国从这5个国家的进口占中国从欧盟全部进口的份额一直保持在75%左右。

欧盟产品在中国市场上具有比较优势的产品数量从2001年的1447种增加到了2017年的1730种。具体来看，2017年，15种非农业型初级产品、202种农业型初级产品、97种金属类制成品、68种农业资源型制成品、162种其他资源类制成品、36种低技术商品、153种中低技术商品、215种中等技术商品、303种中高技术商品、342种高技术商品、133种特高技术商品在中国市场上具有比较优势。

《报告》指出，中国是欧美国家的重要出口市场，中国进口对欧美国家经济发展的贡献越来越大。当今世界，全球价值链、供应链深入发展，你中有我、我中有你，各国经济融合是大势所趋，因此，世界各国特别是美国要以更加开放的心态和举措，与中国一起，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞大，共同应对世界经济发展面临的难题。中国主动扩大进口、举办进口博览会，这为世界各国特别是欧美国家提供了更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，有利于实现共同发展。

(责编：常红、杨牧)