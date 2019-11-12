俄学者：面对挑战 中国社会制度优越性充分显现

人民网莫斯科11月12日电 （李明琪 屈海齐）“中共十九届四中全会引起了俄罗斯学者的高度关注。相信此次会议的召开，中国共产党面对近期由地缘政治引发的经济挑战将找到恰当的回应方式”，俄罗斯外交政策、国防与安全领域专家格里高利·特罗菲姆丘克对人民网记者表示。特罗菲姆丘克认为，在世界经济遭遇涡流这一大背景下，中国为确定其国民经济体系发展方向所做出的努力以及在中美贸易战中的表现均充分显示出了其社会制度的意义。

“可以说，如果缺乏社会基础，想要顺利应对挑战将会困难倍增，甚至是完全不可能的”。特罗菲姆丘克认为，有些经济模式是无法承受这样的外部压力的，正是在这样的时刻才能够显示出中国经济的实力及制度优势。“不仅如此，这样的挑战与危机也同样证明了中国此前所进行的改革方针的正确性。数十年来，中国的国家治理体系以成功事实向世界证明其优越性。正因如此，中国可以在全球持续不断的经济危机中依然保持经济平衡发展”，特罗菲姆丘克表示。

习近平主席关于《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》的说明引起了特罗菲姆丘克的特别注意。他表示，说明详细阐述了中共中央政治局决定专题研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化问题的几方面考虑，同时也就所面对的风险与挑战给出了有力的保障。其中，习近平关于“我们要打赢防范化解重大风险攻坚战，必须坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，运用制度威力应对风险挑战的冲击”以及“当今世界正经历百年未有之大变局，国际形势复杂多变，我们面临的风险挑战之严峻前所未有”等论点均引起了俄罗斯学界的广泛关注与热议。

“俄罗斯学者比起其他国家学者更加明白，在面对外部压力的情况下，一个执政党无法针对正在发生的事情做出准确回应、一个国家失去控制意味着什么。苏联政府在上世纪八十年代所付出的沉重代价应当被铭记。习近平在关于《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》的说明中谈到，坚持和完善中国特色社会主义是实现“两个一百年”奋斗目标的重大任务。这不仅是中国以及中共的内部问题，其自身的优越性，对于国际社会与人类发展而言都是一个历史性的阶段”。

特罗菲姆丘克表示，当前，中国共产党面临着一个极为宏大的历史性任务。“近百年来，事实已经不止一次地证明，中国共产党不论面对怎样复杂的情况都会找到解决问题的途径。除了中国共产党以外，没有其它力量能够如此成功应对当今时代面临的严峻挑战”。

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