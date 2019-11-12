约旦拒绝以色列续租边境土地 以色列外交部：遗憾

约旦国王阿卜杜拉二世10日宣布，约旦即日起收回租借给以色列25年的两块土地巴古拉和古玛尔。

以色列外交部发表声明，对约旦的决定表示“遗憾”。

【收土地】

阿卜杜拉二世当天出席约旦国民会议全会开幕式时发表讲话，说约旦即日起对巴古拉和古玛尔的“每一寸土地有完全主权”。

以色列外交部随后发表声明，说以色列对约旦决定停租表示“遗憾”。

巴古拉和古玛尔分别位于约旦西北部伊尔比德省和约旦南部亚喀巴省。巴古拉面积大约6平方公里，1950年遭以色列占领；古玛尔面积大约4平方公里，1967年第三次中东战争时由以色列控制。

约以1994年11月签署和平条约，其中两份附件规定，这两块土地主权归属约旦，允许以色列租用土地，租期25年。约旦政府有权决定是否延长租期。如果停止租借或修改条款，签署方中任何一方需在租期到期一年前通知对方，否则自动续约。

去年10月，约旦通报以色列，不打算延长租期。

【失利益】

约旦外交部声明，以色列农民获得约旦签证的前提下，可在即将到来的收获季节经约旦边境关卡入境，前往巴古拉和古玛尔收获农产品。

在巴古拉耕种的以色列农民埃利·阿拉齐说，对巴古拉和古玛尔的以色列农民来说，约旦停租就像“脸上挨了一拳”。

巴古拉位于耶尔穆克河与约旦河的交汇处，凭着以色列集体农场等独特人文历史资源，那里成为许多游客中东之旅的“打卡地”。

以色列政府派驻巴古拉的主管官员沙伊·哈达尔说，平时每周末大约有150名游客游览巴古拉，约旦如今收回土地使以方在当地的旅游业收益遭受损失。

【顺民意】

路透社10日报道，约旦决定收回土地正值两国关系经历冰点。

约旦是继埃及之后与以色列签署和平条约的第二个阿拉伯国家。两国长期以来在安全、经济等领域合作紧密。

只是，和平条约在约旦国内不受欢迎。多项民意调查结果显示，约旦民众反对这一条约，认为向以色列租借土地让约旦受辱。

另外，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡9月参加竞选活动期间，声称以色列有意吞并约旦河谷和死海北部地区。这一说法招致包括约旦在内的中东地区国家和欧洲国家批评。

约旦河谷约占约旦河西岸地区面积的三分之一。以色列在1967年第三次中东战争期间占领约旦河西岸，随后开始在此兴建犹太人定居点。

今年10月底，为抗议以色列持续关押2名约旦公民，约旦召回驻以色列大使。那两名约旦公民今年8月、9月先后在约以边境口岸被以方逮捕，以方没有对两人提出明确指控。他们本月初获释回国。（王逸君）（新华社专特稿）

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