西班牙发布议会选举结果 政治僵局可能持续

西班牙议会选举结果11日发布，执政党工人社会党得票率最高，但没有获得半数以上席位。

多家媒体预期，西班牙今后组阁谈判过程仍将艰难，4月议会选举以后的政治僵局可能持续。

【变化】

计票结果显示，看守政府首相佩德罗·桑切斯所属中左翼工社党得票率为大约28%，“拿下”众议院350席中的120席，比4月选举减少3席。

中右翼人民党紧随其后，得票率接近21%，获得88席，比4月的66席有所增加。

值得注意的是，4月首次进入议会的极右翼政党呼声党继续壮大，所获席位翻番，从24席升至52席，成为议会第三大党。

原议会第三大党中右翼公民党得票率大幅降低，议席数从57席降至10席。

工社党原本想“拉拢”组阁的极左翼“我们能”党议席数从42席降至35席。

投票10日举行，投票率为大约70%，略低于4月议会选举。共计16个政党进入议会。

4月选举以后，当时得票率最高的工社党寻求与“我们能”和其他小党组建联合政府，一直没有达成协议。国王费利佩六世与各党派领袖沟通以后，桑切斯9月宣布11月10日重新举行议会选举。

这是6个月来西班牙第二次议会选举、4年内第四次。多家媒体报道，如果组阁谈判不成功，可能再次重新选举议会。

今年2次议会选举以及地方选举和欧洲议会选举让西班牙选民“疲倦”。65岁的选民伊莎贝尔·罗梅罗11日告诉路透社记者：“现在他们必须开始磋商，大家不想要第三次选举。”

【变数】

桑切斯11日告诉媒体记者，“无论如何，我们将组成进步政府，打破政治僵局”。只是，多家媒体报道，选举结果显示，议会分裂情况较4月更为严重，政治僵局可能持续。

路透社报道，由工社党领导的少数派政府是最可能出现的结果。问题是，工社党将与谁“联盟”？议会“碎片化”严重的情况下，这个政府能支撑多久？议会第二大党人民党先前多次说，不会与工社党联合执政。

另外，呼声党继续壮大，为组阁谈判增添变数。这一政党5年前创建，排外色彩浓厚，对西班牙加泰罗尼亚地区分离主义立场强硬。分析人士认为，加泰罗尼亚自治区发生的骚乱助推呼声党选情。

呼声党领导人圣地亚哥·阿瓦斯卡尔11日告诉媒体记者，这一政党打算组建西班牙的“爱国”联盟。法国极右翼“国民联盟”领导人玛丽娜·勒庞在社交媒体“推特”祝贺呼声党本次议会选举的“成绩”。

桑切斯11日说，组阁谈判对象不包含“抵制共处”和“煽动仇恨”的政党。“我们能”党领导人巴勃罗·伊格莱西亚斯同一天说，这一政党“准备明天开始（与工社党）磋商”，他呼吁左翼阵营联合抵制“民粹主义”。

美国咨询企业特尼奥公司分析师安东尼奥·巴罗索告诉法新社记者：“（选举）结果让组阁更为困难，因为议会严重碎片化以及呼声党崛起。”他说，议会分裂带来“严重问题”，不能排除再次举行议会选举的可能。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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