伊朗发现新油田估算储量530亿桶 不忘向美国喊话

伊朗总统哈桑·鲁哈尼10日宣布，伊朗新发现一处大型油田，估算储量达530亿桶，这意味着伊朗石油探明储量增加三分之一。

鲁哈尼当天在中部城市亚兹德公布这一发现。他介绍，油田位于与伊拉克接壤的西南部省份胡齐斯坦，向东绵延200公里，石油就在地下80米处，整个油田面积大约2400平方公里。

鲁哈尼说，这个好消息是“政府给伊朗人的一个小礼物”。

他同时不忘向美国喊话：“我想告诉华盛顿，当你们制裁伊朗出售石油之时，我们的工人和工程师施展本领，发现530亿桶石油。”

鲁哈尼没说伊朗方面发现新油田的具体日期。

按照英国石油公司估计，伊朗石油探明储量之前为1556亿桶，这一新发现使探明储量提升三分之一。

以探明储量而论，新油田将成为仅次于阿瓦士油田的伊朗第二大油田，后者的探明储量为650亿桶。

美联社报道，伊朗石油和天然气探明储量分别位居世界第四和第二，是石油输出国组织、即“欧佩克”成员中仅次于沙特阿拉伯和伊拉克的第三大产油国。尽管油气资源丰富，但由于受美国制裁，伊朗很难把资源“变现”。

美国2018年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁，尤其是能源制裁。美国今年5月停止多个伊朗石油进口方的制裁豁免，意图全面封堵伊朗石油出口，切断伊朗政府财政来源。

作为回应，伊朗5月起逐步中止履行协议部分条款，本月宣布再启动30台IR-6型离心机，向福尔多核设施的1044台离心机注入铀气。

面对美方制裁和围堵，伊朗多次公布发现油气资源这样振奋人心的好消息。伊朗国家石油公司10月宣布，在波斯湾附近新发现一处天然气田，储量足够首都德黑兰使用16年。（王宏彬）（新华社专特稿）

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