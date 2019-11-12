人民网>>国际

伊朗发现新油田估算储量530亿桶 不忘向美国喊话

2019年11月12日08:37  来源：新华网
 

　　伊朗总统哈桑·鲁哈尼10日宣布，伊朗新发现一处大型油田，估算储量达530亿桶，这意味着伊朗石油探明储量增加三分之一。

　　鲁哈尼当天在中部城市亚兹德公布这一发现。他介绍，油田位于与伊拉克接壤的西南部省份胡齐斯坦，向东绵延200公里，石油就在地下80米处，整个油田面积大约2400平方公里。

　　鲁哈尼说，这个好消息是“政府给伊朗人的一个小礼物”。

　　他同时不忘向美国喊话：“我想告诉华盛顿，当你们制裁伊朗出售石油之时，我们的工人和工程师施展本领，发现530亿桶石油。”

　　鲁哈尼没说伊朗方面发现新油田的具体日期。

　　按照英国石油公司估计，伊朗石油探明储量之前为1556亿桶，这一新发现使探明储量提升三分之一。

　　以探明储量而论，新油田将成为仅次于阿瓦士油田的伊朗第二大油田，后者的探明储量为650亿桶。

　　美联社报道，伊朗石油和天然气探明储量分别位居世界第四和第二，是石油输出国组织、即“欧佩克”成员中仅次于沙特阿拉伯和伊拉克的第三大产油国。尽管油气资源丰富，但由于受美国制裁，伊朗很难把资源“变现”。

　　美国2018年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁，尤其是能源制裁。美国今年5月停止多个伊朗石油进口方的制裁豁免，意图全面封堵伊朗石油出口，切断伊朗政府财政来源。

　　作为回应，伊朗5月起逐步中止履行协议部分条款，本月宣布再启动30台IR-6型离心机，向福尔多核设施的1044台离心机注入铀气。

　　面对美方制裁和围堵，伊朗多次公布发现油气资源这样振奋人心的好消息。伊朗国家石油公司10月宣布，在波斯湾附近新发现一处天然气田，储量足够首都德黑兰使用16年。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved